Принц Чарльз – наступний король Великої Британії: що про нього відомо

Принц Уельський Чарльз, якому 73 роки, після смерті Єлизавети II може стати наступним королем. Дізнавайтесь, що відомо про спадкоємця престолу.

До смерті Єлизавети II принц Чарльз був головним спадкоємцем британського престолу. Він – найстаріший спадкоємець в історії Великої Британії. Після того, як королева відійшла у засвіти, принц Чарльз став новим королем. Він обрав собі ім'я, тепер Чарльз – Карл III.

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Молоді роки принца Чарльза

Чарльз народився у Лондоні, в Букінгемському палаці, ще за правління свого дідуся Георга VI 14 листопада 1948 року. Він – найстарший син королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького. Хрещеною мамою хлопчика стала сестра Єлизавети принцеса Маргарет.



Маленький принц Чарльз з сестрою та батьками / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцу Чарльзу було 5 років, коли відбулась офіційна коронація його матері у Вестмінстерському абатстві. Він спостерігав за процесією з бабусею, тіткою та гувернанткою.

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Чарльз був першим хлопцем, який здобув освіту в школі, а не через приватного репетитора. Потім він пішов стопами батька, відвідував підготовчу школу Чим в Беркширі, Англія та Ґордонстоун на північному сході Шотландії – цей заклад відзначається особливо жорсткою програмою. Принц описував Ґордонстоун як "Колдітц у кілях", але згодом відгукувався про нього добре, казав, що він навчив його "багато чому про себе та свої власні здібності та вади.. Це навчило мене приймати виклики та проявляти ініціативу".

Я не любив школу так сильно, як міг би, але це було лише тому, що вдома я щасливіший, ніж де-небудь ще,

– казав принц Чарльз про своє навчання.

Принц знову порушив королівські традиції, коли не пішов у Збройні Сили Британії, а в університет (хоч згодом однаково відслужив в авіації та на флоті). У віці 27 років він став магістром культури Кембриджського університету та першою королівською особою зі ступенем.



Принц Чарльз з батьком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Чарльз – принц Уельський

У 1958 році принц Чарльз отримав титул принца Уельського та графа Честер – через 11 років відбулась офіційна церемонія, коли Єлизавета ІІ поклала на голову сина вінок.

З 1976 року принц почав брати на себе все більше обов'язків від імені королеви. Того року він заснував The Prince's Trust, тепер активно спонсорує The Prince's Charities. Наступник королеви є патроном, президентом і членом понад 400 благодійних організацій, він підтримує органічне сільське господарство, звертає увагу на екологічні проблеми, є автором та співавтором багатьох книг, хоч часто зазнає критики через його думки щодо медицини.

, що у квітні 2021 року вийшли результати опитування , яке проходили британці. Як виявилося, вони не хочуть бачити королем принца Чарльза – його обрали лише 22% респондентів. Натомість принца Вільяма обрали 41% респондентів – це найбільше число.

Повний титул принца Чарльза до смерті Єлизавети II – Його Королівська Високість Принц Чарльз Філіп Артур Джордж, Принц Уельський, лицар Ордену Підв'язки, Ордену Заслуг, Ордену Австралії, Почесного ордену королеви, Ордену Канади, Таємної ради, особистий помічник Її Величності, граф Честер, Герцог Единбурзький, Герцог Корнвела, Герцог Розесей, граф Керрік, барон Ренфрю, Володар Островів і принц та Великий управитель Шотландії.

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Особисте життя принца Чарльза

Навколо особистого життя та розлучення принца Чарльза витає багато чуток, версій розвитку подій та припущень. Та є те, що "лежить на поверхні" – у 1981 році він одружився з Діаною Спенсер. У їхньому шлюбі народилося двоє синів – принц Вільям та Гаррі.



Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото Getty Images

Через 15 років подружнього життя Чарльз і Діана розлучилися. У 2005 році принц Чарльз одружився вдруге – з давньою подругою Каміллою Паркер Боулз, тепер королевою-консортом.



Принц Чарльз і Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

, як принц Чарльз підтримує Україну. Він неодноразово провідував та згадував про вимушених біженців, ходив на служби в українські храми.