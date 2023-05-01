Чарльза III проголосили королем Сполученого Королівства 10 вересня 2022 року – через два дні після смерті його матері Єлизавети II. Через 8 місяців після цього відбудеться офіційна коронація нового британського монарха, зазначає 24 Канал.
До теми Залишились лічені дні: коли та як відбудеться коронація Чарльза ІІІ
Де дивитися коронацію Чарльза III
Офіційна церемонія коронації відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. На подію запросили 2000 обраних осіб. Британці та гості міста зможуть подивитися коронаційну процесію, зайнявши місце вздовж її маршруту. Також по всій країні встановлять 30 великих екранів, де можна буде переглянути онлайн-трансляцію коронації. У прямому ефірі процесію покажуть одразу кілька британських телеканалів: BC One, BBC Two, ITV 1 і Sky News. Також її транслюватимуть через BBC iPlayer, ITVX або канал Sky News Youtube.
Святкові дні у Великій Британії триватимуть з 6 по 8 травня. У понеділок 8 травня британці отримають додатковий вихідний. Однак основна частина подій запланована на суботу, 6 травня.
Розклад коронаційних подій 6 травня
- Хода до Вестмінстерського абатства. О 12:20 за київським часом Чарльз III та Камілла покинуть Букінгемський палац через центральні ворота. Вони їхатимуть у державній кареті Diamond Jubilee, яку супроводжуватимуть 200 військових королівської кінноти.
- Маршрут ходи складатиме 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство.
- Коронація. О 13:00 за київським часом розпочнеться коронаційна служба, яка триватиме приблизно 3 години.
- Процесія до Букінгемського палацу. О 16:00 за київським часом урочиста коронаційна хода відправиться до Букінгемського палацу. До короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли приєднаються збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники. Королівське подружжя їхатиме в Державній золотій кареті, яку тягтимуть 8 коней.
- Вихід на балкон Букінгемського палацу. Урочиста церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.