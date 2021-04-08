Хоч королева Єлизавета II вважається монархом, яка найдовше править Великою Британією – 68 років, на заміну рано чи пізно їй прийде інший монарх. Згідно з престолонаслідуванням, корона належатиме її старшому сину принцу Чарльзу, але не всі британці у захваті від цього.

Опитування компанії Deltapoll показало світу бажання британців бачити монархом принца Вільяма – старшого сина принца Чарльза, який міг би стати королем лише у випадку смерті його батька. В опитуванні взяли участь 1590 дорослих британців в період з 31 березня по 1 квітня.

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Кого британці бачать наступним монархом

Зі списку запропонованих членів королівської родини, кандидатуру принца Вільяма обрали 41% респондентів. Він випередив батька на "20 пунктів".

обрали респондентів. Він випередив батька на "20 пунктів". 22% з них обрали принца Чарльза , що є доволі низьким показником на тлі його начебто успішної діяльності за останні 20 років.

з них обрали , що є доволі низьким показником на тлі його начебто успішної діяльності за останні 20 років. 14% британців висловилися за те, щоб "у Великій Британії більше не було монархії ".

британців висловилися за те, щоб "у Великій Британії ". 8% визнали, що монархом повинен стати принц Гаррі , і що цікаво, вік респондентів тут складав здебільшого від 18 до 24 років, тобто за нього проголосувало молоде покоління.

визнали, що монархом повинен стати , і що цікаво, вік респондентів тут складав здебільшого від 18 до 24 років, тобто за нього проголосувало молоде покоління. Ще приблизно 5% віддали перевагу принцесі Анні (доньці Єлизаветі II),

віддали перевагу (доньці Єлизаветі II), 2% – скандальному принцу Ендрю , теж сину королеви, якого у 2019 році звинувачували у секс-скандалі.

– скандальному , теж сину королеви, якого у 2019 році звинувачували у секс-скандалі. та 1% – принцу Едварду (наймолодшому сину Єлизавети II).

Решта респондентів не змогли вибрати нікого зі списку.



Єлизавета II з трьома спадкоємцями – Чарльзом, Вільямом і Джорджем / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Інші деталі опитування

Про Гаррі і Меган

Щодо цікавинок, то більша частина британців – 51% – вважає, що 36-річний Гаррі разом з 39-річною дружиною Меган нашкодили репутації монархії.

Про правління Єлизавети II

Також 41% респондентів вважає, що "королева повинна залишатися монархом, поки не помре", і 27% опитаних переконані, що Єлизавета II повинна скласти повноваження в майбутньому, якщо "не буде в доброму здоров'ї". 21% опитаних зазначили, що Єлизавета II повинна вирішити відректися від престолу в майбутньому, навіть "якщо її стан здоров'я буде хорошим", а 11% вагалися з відповіддю.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу