74-річний Чарльз III є найстаршим королем в історії Великої Британії. Він перейняв владу від матері Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року. На час смерті Її Величності було 96 років. Ця новина сколихнула не лише Сполучене Королівство, а й увесь світ. За час правління королева стала однією з наймогутніших лідерів. Це була сильна та могутня жінка, яка здатна впоратися зі всіма труднощами, які можуть трапитися на шляху країни. Однак в останні роки свого життя через стан здоров'я Її Величність поступово передавала королівські обов'язки синові, готувала його до нової посади.

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Королівські спадкоємці, які мають право на трон / Інфографіка 24 каналу

Вільям, принц Уельський

1 місце

Принц Вільям є старшим сином принца Чарльза. Народився 21 червня 1982 року в Лондоні. При народження йому дали чотири імені – Вільям Артур Філіп Луї.

Принц, як і його батько, спершу здобував освіту в школі. Після її закінчення Вільям вступив до всесвітньо відомого Іонського коледжу. Після того, як завершив навчання там, із волонтерською місією благодійної групи Raleigh International відправився в Чилі, де пробув рік.

У 2001 році принц Вільям вступив до Сент-Ендрюського університету, що розташований в Шотландії. Там він навчався до 2005 року на двох спеціальностях: спершу – історії мистецтв, пізніше – географії. У 2006 році пройшов курс в Королівській військовій академії в Сандхерсті.

16 листопада 2010 року стало відомо про заручини принца Вільяма та його університетської подруги Кейт Міддлтон. За розкішним королівським весіллям, яке відбулося 29 квітня 2011 року, спостерігав увесь світ.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Після смерті Єлизавети II Вільям та Кетрін отримали титули принца та принцеси Уельських. Подружжя виховує трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.



Принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Зараз принц Уельський займає перше місце в черзі на британський престол і у випадку коронації іменуватиметься, як Вільгельм V.

Джордж, принц Уельський

2 місце

Принц Джордж є первістком у шлюбі принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Він народився у 2013 році і ця подія стала визначною для монаршої сім'ї та в історії існування Великої Британії, адже це другий випадок народження правнука правлячого монарха і третього прямого претендента на трон.

Повне ім'я маленького принца – Джордж Александр Луї. Джорджем його назвали на честь батька королеви, Георга VI, Александром – на честь другого імені Єлизавети ІІ, Луї – на честь дядька принца Філіпа, Луїса Маунтбеттена.



Принц Джордж / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Шарлотта, принцеса Уельська

3 місце

2 травня 2015 року Кетрін народила доньку. Принц Вільям особисто був присутній на пологах дружини. Дівчинку назвали Шарлотта Елізабет Діана. При виборі імені для доньки батько вшанував пам'ять загиблої матері принцеси Діани.

Згідно з чинними в британській монархії правилами титулування осіб, які належать до королівської родини, одразу після народження дитина має право іменуватися Її Королівська Високість Принцеса Шарлотта Кебриджська. А після смерті Єлизавети ІІ вона стала принцесою Уельською. Наразі Шарлотта є третьою у черзі прямих спадкоємців королівського трону.



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Луї, принц Уельський

4 місце

Четверте місце в лінії успадкування британського престолу посідає принц Луї – третя дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Він народився 23 квітня 2018 року. Повне ім'я хлопчика – Луї Артур Чарльз. Перше ім'я новонароджений отримав на честь Луїса Маунтбеттена – дядька принца Філіпа. Друге своє ім'я він отримав на честь короля Артура І.



Принц Луї / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Принц Гаррі

5 місце

Принц Гаррі – молодший син принца Чарльза та принцеси Діани. Він народився 15 вересня 1984 року в Лондоні. З 2005 року королівський спадкоємець навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та отримав військове звання корнет – на клас нижче за армійських підпоручників. У травні 2007 року було прийнято рішення направити Гаррі на військову службу в Афганістан, де він служив авіаційним навідником.

Принц Гаррі став засновником Invictus Games – спортивних змагань для ветеранів, що отримали поранення під час бойових дій.

У серпні 2016 року у принца зав'язалися романтичні стосунки із американською акторкою та моделлю Меган Маркл. ЗМІ повідомляли про те, що Єлизвета ІІ забороняє Гаррі одружуватися з Меган. Нібито, якщо він не послухає Її Величність, то буде позбавлений спадщини. Проте вже 27 листопада 2017 року стало відомо про заручини закоханих, а 29 травня наступного року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося розкішне весілля, за яким спостерігав увесь світ. У день весілля принцу Гаррі було присвоєно титул герцога Сассекського.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму фонду Archewell

У січні 2020 року Велику Британію сколихнула новина про те, що герцоги Сассекські збираються відмовитися від королівських обов'язків. Спершу, гадали, що це лише чутки, проте згодом монарша сім'я підтвердила інформацію. Гаррі та Меган склали обов'язки вкінці березня. У 2021 році остаточно стало відомо, що вони не зможуть використовувати королівські титули, проте Гаррі має право претендувати на трон, оскільки є спадкоємцем правлячого монарха королеви Єлизавети ІІ.

Зараз подружжя виховує двох дітей – Арчі та Лілібет. Згідно з правилами, встановленими королем Георгом V в 1917 році, діти та онуки монарха можуть отримати титули, але це не стосувалось правнуків. Оскільки Арчі та Лілібет – онуки нового монарха, короля Чарльза III, то тепер вони мають здобути титули принца та принцеси. Та наразі Чарльз III не робив заяв щодо цього.

Зверніть увагу! Попри правила свого батька, Єлизавета II давала титули принців та принцес своїм правнукам по лінії успадкування корони – дітям внука принца Вільяма. Щодо інших внуків такі привілеї не мали місця.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму фонду Archewell

Арчі

6 місце

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – син принца Гаррі та Меган Маркл і є восьмим правнуком Її Величності. Він народився 6 травня 2019 року. На пологах були присутні його батько та бабуся – мати Меган Дорія Регланд.

Після того, як батьки Арчі вийшли зі складу британської монаршої сім'ї, він все одно залишається у черзі на королівський престол і має право зайняти трон, як і його батько.



Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми / Фото з інстаграму фонду Archewell

Лілібет Діана

7 місце

Меган Маркл 4 червня народила дівчинку, яка тепер займає 7 місце у черзі на престол. Вона народилась у лікарні Санта-Барбари, штат Каліфорнія, США. Про народження дитини стало відомо лише 6 червня. Принц Гаррі з дружиною вирішили назвати її в честь королеви Єлизавети II та матері Гаррі Діани – Лілібет Діаною. Прізвиськом Лілібет називали юну Єлизавету, коли та не могла ще вимовити свого імені. Але згодом її так ніжно називав дідусь, батьки, а згодом чоловік принц Філіп.

На думку журналістів, критиків та фанатів королівської сім'ї, нове ім'я для дівчинки мало на меті об'єднати сім'ю Гаррі та сім'ю у Великій Британії після чималих скандалів, причиною яких ставали самі Меган і Гаррі. Перед тим, як оголосити світу про народження дівчинки, принц Гаррі зателефонував своїй бабусі Єлизаветі II та отримав від неї благословення.

У червні 2021 року Меган і Гаррі вперше привезли доньку до Великої Британії. Такий подарунок вони зробили королеві Єлизаветі II на святкування її 96-річчя та 70-річчя правління. Тоді ж подружжя вперше показало фото Лілібет. Видно, що вона дуже схожа на своїх батька та брата.



Донька принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана

Ендрю, герцог Йоркський

8 місце

Ендрю – другий син Єлизавети ІІ. Він народився 19 лютого 1960 року і виховувався в стінах Букінгемського палацу гувернанткою. Вона навчала його до 5 років, а потім хлопчика відправили у приватну школу. У вересні 1973 року принц вступив в елітну школу-пансіон Ґордонстоун на півночі Шотландії. Пізніше він навчався у Британському Королівському військово-морському коледжі на пілота військової авіації.

У 2019 році навколо королівського спадкоємця розгорнувся чималий секс-скандал. Все почалося, коли американського фінансиста Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері. Він здійснив самогубство. Чоловіка посадили у в'язницю через педофілію та торгівлю людьми. Оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, то теж підпав під підозри правоохоронців. Сина Її Величності звинувачували у сексуальних стосунках із Вірджинією Робертс, якій на той момент було лише 17 років. Спершу, Букінгемський палац спростосував таку інформацію, проте згодом Ендрю заявив, що складає королівські обов'язки.

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У лютому 2021 року він погодився зробити "пожертву" американці, щоб врегулювати справу. Тоді до суду Нью-Йорка надійшов лист від представників обох сторін, в якому йшлось про досягнення досудової угоди. Так, принц Ендрю врегулював справу зі секс-скандалом за кілька тижнів до того, як мав свідчити перед судом присяжних. "Пожертва" була чимала. Інсайдери з'ясували, що мовиться про 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів або 10 мільйонів доларів.

Як і принц Гаррі, Ендрю має право на королівський престол. Після смерті матері він став восьмим прямим спадкоємцем трону.



Принц Ендрю / Фото з інстаграму герцогині Йоркської

Принцеса Беатріс

9 місце

Принцеса Беатріс Елізабет Марія Йоркська – старша донька принца Ендрю. Вона народилася у 1988 році в Лондоні. На момент народження Беатріс була першою принцесою в королівській сім'ї після її тітки принцеси Анни, яка з'явилася на світ в 1950 році. Наразі вона є третьою жінкою в лінії престолонаслідування.

Принцеса Беатріс була останньою неодруженою онукою королеви Єлизавети ІІ. Вона таємно вийшла заміж за італійського мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці 17 липня 2020 року. Через пандемію коронавірусу пишне весілля довелося скасувати і закохані обмінялися подружніми обітницями на церемонії у Віндзорському замку. На церемонії були присутні покійні принц Філіп та Її Величність.

Весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У травні 2021 року стало відомо, що принцеса вперше стане мамою. 18 вересня онука королеви народила доньку, яку назвали Сієнна Елізабет. Первісток Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці при народженні отримав титул. Натомість син принц Гаррі і Меган Маркл Арчі такого титулу не має, так само як і син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

Причиною цього стало те, що Едоардо Мапеллі Моцці є італійським графом. Коли пара одружилась, принцеса Беатріс стала італійською графинею. Тому й дитина подружжя має титул, щоправда, не британської королівської сім'ї, а нобілі донна, що в перекладі з італійської – "шляхетна жінка".

Сієнна Елізабет

10 місце

Донька принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці посіла 10 місце в черзі на королівський престол. Дівчинка не просто так отримала ім'я Сієнна Елізабет. Її батьки шукали італійське ім'я, яке починалося б з літери S – на честь матері Беатріс – Сари, а також відображало рудий колір волосся, який є у дівчинки, її мами та бабусі. Також ім'ям донечки принцеса Беатріс хотіла віддати честь бабусі.

Сієнні вже більше року, але світ досі не знає, як виглядає королівська спадкоємиця. Батьки ділилися лише зворушливим фото з відбитком ніжок донечки.

Наразі Сієєна Елізабет є 10 в черзі на королівський престол Великої Британії.



Так принцеса Беатріс оголосила ім'я доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї