До смерти Елизаветы II принц Чарльз являлся главным наследником Британского престола. Он самый старый наследник в истории Великобритании. После того как королева отошла в засветы, принц Чарльз стал новым королем. Мужчина избрал себе имя, теперь он – Чарльз III.

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Молодые годы принца Чарльза

Чарльз родился в Лондоне, в Букингемском дворце, еще во время правления своего дедушки Георга VI 14 ноября 1948 года. Он – самый старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Крестной мамой мальчика стала сестра Елизаветы принцесса Маргарет.



Маленький принц Чарльз с сестрой и родителями / Фото из инстаграма королевской семьи

Принцу Чарльзу было 5 лет, когда состоялась официальная коронация его матери в Вестминстерском аббатстве. Он наблюдал за процессией с бабушкой, тетей и гувернанткой.

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Чарльз был первым парнем, получившим образование в школе, а не из-за частного репетитора. Затем он пошел по стопам отца, посещал подготовительную школу Чем в Беркшире, Англия и Гордонстоун на северо-востоке Шотландии – это заведение отличается особенно жесткой программой. Принц описывал Гордонстоун как "Колдитц в килях", но впоследствии отзывался о нем хорошо, говорил, что он научил его "многому о себе и своих собственных способностях и недостатках. Это научило меня принимать вызовы и проявлять инициативу".

Я не любил школу так сильно, как мог бы, но это было только потому, что дома я счастливее, чем где-либо еще,

– говорил принц Чарльз о своем учении.

Принц снова нарушил королевские традиции, когда не пошел в Вооруженные Силы Британии, а в университет (хотя со временем все равно отслужил в авиации и на флоте). В возрасте 27 лет он стал магистром культуры Кембриджского университета и первым королевским лицом со степенью.



Принц Чарльз с отцом / Фото из инстаграммы королевской семьи

Принц Чарльз – принц Уэльский

В 1958 году принц Чарльз получил титул принца Уэльского и графа Честера – через 11 лет состоялась официальная церемония, когда Елизавета II возложила на голову сына венок.

С 1976 года принц начал брать на себя все больше обязанностей от имени королевы. В том году он основал The Prince's Trust, теперь активно спонсирует The Prince's Charities. Преемник королевы является патроном, президентом и членом более 400 благотворительных организаций, он поддерживает органическое сельское хозяйство, обращает внимание на экологические проблемы, является автором и соавтором многих книг, хотя часто подвергается критике из-за его мнений по медицине.

Интересно, что в апреле 2021 года вышли результаты опроса, который проходили британцы. Как оказалось, они не хотят видеть королем принца Чарльза – его избрали всего 22% респондентов. Принца Уильяма выбрали 41% респондентов – это наибольшее число.

Полный титул принца Чарльза до смерти Елизаветы II – Его Королевское Высочество. , Герцог Эдинбургский, Герцог Корнвелла, Герцог Розесей, граф Керрик, барон Ренфрю, Властелин Островов и принц и Великий управляющий Шотландии.

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Личная жизнь принца Чарльза

Вокруг личной жизни и развода принца Чарльза витает множество слухов, версий развития событий и предположений. Но есть то, что "лежит на поверхности" – в 1981 году он женился на Диане Спенсер. В их браке родились два сына – принц Уильям и Гарри.



Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото Getty Images

Через 15 лет супружеской жизни Чарльз и Диана развелись. В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз – с давней подругой Камиллой Паркер Боулз, теперь королевой-консортом.



Принц Чарльз и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Стоит отметить, как принц Чарльз поддерживает Украину. Он неоднократно навещал и вспоминал о вынужденных беженцах, ходил на службы в украинские храмы.