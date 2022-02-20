Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто висловила свою думку щодо цьогорічного Національного відбору. Зірка зізналась, що зіткнулась з неаргументованою критикою.

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Маша Єфросиніна про Нацвідбір

Телеведуча поділилась, що до своєї роботи в ефірі "жорстких претензій" немає. Та глядачі вважають інакше.

"Але виявилося, що тепер робота ведучого, на думку "народного судилища" – це геть інше, ніж вважалося все моє професійне життя! Адже, згідно з висновками, що неслися мережами, ведучі єдині, хто несе відповідальність за технічні лажі в ефірі, за якість виступу артистів, за рішення суддів, за помилку редакторів при оголошенні результатів, за зниклу з ефіру таблицю з результатами, і навіть за дорогі вбрання, бо нєхр*н стояти у красивій сукні, "краще б продала її та пішла на фронт", – зізналась Єфросиніна.

Ведуча додала, що після Нацвідбору у неї залишився "важкий осад". Вона усвідомила кілька деталей через тиждень після фіналу. Першим є те, що кожен сьогодні вважає себе "цензурою і Господом".

Друге – я вважаю неприпустимою та непробачною помилку редакторки, яка збила Тимура Мірошниченка у проголошенні результатів. Це понесло за собою багато болючих наслідків,

– написала зірка.

Нагадаємо, під час оголошення результатів Тимур Мірошниченко збився та заплутався у балах. Через це з екрана зникла табличка, а суму балів судді рахували на папірці. Мірошниченко пояснював, що все сталось через редакторку, яка кричала йому у вухо неправильні оцінки, бо сама помилилась.

"Третє – мені досі неясно, як сталося, що "викриття" Аліни відбулося після конкурсу, а не до, коли всіх перевіряли. Мені точно відомі імена дуже популярних артистів, яких не допустили до участі в Нацвідборі, бо були територіальні порушення. Але ж Аліну допустили. За це теж, як вам відомо, всі понесли відповідальність", – додала Маша Єфросиніна.

Телеведуча зауважила, що їй "прикро, що все так", бо вже тиждень вона спостерігає за тим, що люди бажають одне одному смерті, а "конкурс набув репутації скандального та нечесного". "Артистів звинувачують у підкупі, а в них грошей навіть на хорошу команду не вистачає. Сьогодні, якщо публіка вирішила, що ти оступився, тебе не будуть слухати, а просто нещадно лінчують", – підсумувала вона.

Маша Єфросиніна про розкішну сукню для ефіру

У фіналі Нацвідбору ведуча постала у золотистій сукні від американського бренду SHERRI HILL, яку обрала серед різних варіантів. На сайті бутика сукня коштує 1 455 доларів – майже 40 тисяч гривень. Через це Єфросиніній також "дісталось", та зірка пояснила, що вона не купувала вбрання заради одного виходу.

Всі, хто слідкують за мною уважно, знають, що практично всі мої розкішні вбрання для ефірів – це співпраця з дизайнерами й люксовими брендами, які представляють мені сукні для зйомок та ефірів,

– наголосила знаменитість.

"У мене в особистому гардеробі всього кілька вечірніх суконь – одне, в якому я вела Євробачення у 2005 році, а друге, яке пошила для великої церемонії та не встигла одягнути через пандемію. Також є сукні, які мені просто дарували дизайнери. В моєму випадку немає сенсу обростати вечірнім гардеробом! Адже я вийшла в сукні один раз на мільйонну аудиторію… Куди я вдягну його вдруге? Тому мені підходить варіант співпраці з брендами!" – підкреслила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз