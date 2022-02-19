Історія Alina Pash на Євробаченні-2022 завершилася, так і не почавшись. Замість неї до Турина запропонували поїхати гурту Kalush Orchestra. Ті поки вагаються, підписувати чи ні контракт зі Суспільним, співачка вирішила вискочити на сухе – піти з соціальних мереж, допоки скандал навколо неї не вщухне.

Читайте також Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: все, що відомо про скандал з Alina Pash

Alina Pash йде з соцмереж

Дякую всім, хто підтримував і підтримує. Після того, що сталося, мені потрібно трохи часу для переосмислення. Зникаю з інфопростору, але не з афіш майбутніх концертів,

– написала Alina Pash в інстаграм-сторіс.

Так, найближчий концерт співачки після провалу на Нацвідборі Євробачення відбудеться аж 10 червня 2022 року у Варшаві. Вона виступить з американською реперкою Princess Nokia.

Alina Pash йде з соціальних мереж / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Alina Pash йде з соціальних мереж / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

​До теми "Цілком підтримую; дуже шкода": як Стерненко та інші громадяни реагують на рішення Alina Pash

Головне про скандал з Alina Pash на Нацвідборі Євробачення-2022