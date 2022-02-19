Історія Alina Pash на Євробаченні-2022 завершилася, так і не почавшись. Замість неї до Турина запропонували поїхати гурту Kalush Orchestra. Ті поки вагаються, підписувати чи ні контракт зі Суспільним, співачка вирішила вискочити на сухе – піти з соціальних мереж, допоки скандал навколо неї не вщухне.
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Alina Pash йде з соцмереж
Дякую всім, хто підтримував і підтримує. Після того, що сталося, мені потрібно трохи часу для переосмислення. Зникаю з інфопростору, але не з афіш майбутніх концертів,
– написала Alina Pash в інстаграм-сторіс.
Так, найближчий концерт співачки після провалу на Нацвідборі Євробачення відбудеться аж 10 червня 2022 року у Варшаві. Вона виступить з американською реперкою Princess Nokia.
Alina Pash йде з соціальних мереж / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Alina Pash йде з соціальних мереж / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
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Головне про скандал з Alina Pash на Нацвідборі Євробачення-2022
- Якщо прониклива пісня Alina Pash "Тіні забутих предків" розчулила Європу, то Україну обурила її незаконна поїздка у Крим через Москву, про яку вона зізналась ще 2019 року.
- Ставши фіналісткою Нацвідбору, співачка спробувала все переграти – переконувала, що їхала в окупований Крим автобусом, і показувала фальшиву довідку від прикордонників.
- Так, артистка хотіла обвести навколо пальця не лише фанів, а й Суспільне, через що ті не поспішали підписувати з нею контракт, а після публічного обману – дискваліфікували й запропонували їхати в Італію Kalush Orchestra.