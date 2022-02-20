Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно высказала свое мнение по поводу Национального отбора. Звезда призналась, что столкнулась с неаргументированной критикой.

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Маша Ефросинина о Нацотборе

Телеведущая поделилась, что к своей работе в эфире "жестких претензий" у нее нет. Но зрители считают иначе.

"Но оказалось, что теперь работа ведущего, по мнению "народного судилища" – это совсем другое, чем считалось всю мою профессиональную жизнь! Ведь, согласно выводам, которые неслись в сетях, ведущие единственные, кто несет ответственность за технические лажи в эфире, за качество выступления артистов, за решение судей, за ошибку редакторов при объявлении результатов, за исчезнувшую из эфира таблицу с результатами, а также за дорогие наряды, потому что нехр*н стоять в красивом платье, "лучше бы продала его и пошла на фронт", – призналась Ефросинина.

Ведущая добавила, что после Нацотбора у нее остался тяжелый осадок. Она осознала несколько деталей спустя неделю после финала. Первое то, что каждый сегодня считает себя "цензурой и Господом".

Второе – я считаю недопустимой и непростительной ошибку редактора, которая сбила Тимура Мирошниченко при оглашении результатов. Это понесло за собой много болезненных последствий,

– написала звезда.

Напомним, во время оглашения результатов Тимур Мирошниченко сбился и запутался в баллах. Поэтому с экрана исчезла таблица, а сумму баллов судьи считали на бумажке. Мирошниченко объяснял, что все произошло из-за редактора, которая кричала ему в ухо неправильные оценки, потому что сама ошиблась.

"Третье – мне до сих пор неясно, как случилось, что "разоблачение" Алины произошло после конкурса, а не до, когда всех проверяли. Мне точно известны имена очень популярных артистов, которых не допустили к участию в Нацотборе, потому что были территориальные нарушения. Но ведь Алину допустили. За это тоже, как вам известно, все понесли ответственность", – добавила Маша Ефросинина.

Телеведущая отметила, что ей "обидно, что все так", потому что уже неделю она наблюдает за тем, что люди желают друг другу смерти, а "конкурс приобрел репутацию скандального и нечестного". "Артистов обвиняют в подкупе, а у них денег даже на хорошую команду не хватает. Сегодня, если публика решила, что ты оступился, тебя не будут слушать, а просто беспощадно линчуют", – подытожила она.

Маша Ефросинина о роскошном платье для эфира

В финале Нацотбора ведущая предстала в золотистом платье от американского бренда SHERRI HILL, которое выбрала среди разных вариантов. На сайте бутика платье стоит 1 455 долларов – почти 40 тысяч гривен. Поэтому Ефросининой также "досталось", но звезда объяснила, что она не покупала наряд ради одного выхода.

Все, кто следят за мной внимательно, знают, что практически все мои роскошные наряды для эфиров – это сотрудничество с дизайнерами и люксовыми брендами, которые предоставляют мне платья для съемок и эфиров,

– отметила знаменитость.

"У меня в личном гардеробе всего несколько вечерних платьев – одно, в котором я вела Евровидение в 2005 году, а второе, которое сшила для большой церемонии и не успела надеть из-за пандемии. Также есть платья, которые мне просто дарили дизайнеры. В моем случае нет смысла обрастать вечерним гардеробом! Ведь я вышла в платье один раз на миллионную аудиторию… Куда я надену его второй раз? Поэтому мне подходит вариант сотрудничества с брендами!" – подчеркнула Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина о Нацотборе / Фото из инстаграм-сторис