Прикордонники не видавали Alina Pash довідку про законний в'їзд до Криму
Речник Держприкордонслужби повідомив, що Alina Pash не могла отримати ніякої довідки про поїздки до Криму. Такого документу просто не створювали.
ДПСУ вперше висловилась про ситуацію з поїздкою Alina Pash до окупованого Криму. Речник Андрій Демченко у коментарі 24 каналу заявив, що переможниця Нацвідбору не могла отримати довідку про перетин "державного кордону України".
Важливо Alina Pash пояснила, де взяла фейкову довідку від прикордонників, і публічно відповіла Стерненку
Довідка Alina Pash – підробка?
Держприкордонслужба після оприлюднених документів начебто від їхньої адміністрації вирішила проаналізувати всю інформацію.
Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався,
– заявили прикордонники.
У відомстві додали, що не несуть відповідальності за "документ" від артистки Alina Pash, адже цим вже слід займатися правоохоронним органам.
Яку довідку надавала Alina Pash і що не так з документом
- Переможниця Національного відбору Євробачення-2022 як до фіналу конкурсу, так і після, підозрювалась у незаконному перетині окупованого Криму у 2015 році. Та сама артистка називала все це "заказухою" й запевнювала, що відвідувала півострів через Україну.
- Щоб остаточно розвіяти усі сумніви, Суспільне опублікувало "документ", який їм надала Alina Pash. У ньому начебто ГЦОСІ Державної прикордонної служби України заявляє про відсутність порушень при перетині кордону.
- Сергій Стерненко, який не підтримав перемогу Alina Pash на Нацвідборі, згодом поділився, що має усі підстави стверджувати, що довідка про законний в'їзд до Криму – підробка. Він послався на власні джерела в ДПСУ.
- Alina Pash нібито знову звернулась до прикордонників надати ще один документ. Так само до ДПСУ звернулось Суспільне. З цих причин вони поки що не підписуватимуть з нею угоду.
Як відреагував Сергій Стерненко
Активіст прокоментував новину від ДПСУ у своєму телеграмі й зазначив, що Alina Pash вчинила злочин – підроблення документів.
"Після цього повідомлення Національна поліція за законом (ст. ст. 214, 216 КПК) зобов‘язані відкрити кримінальне провадження. Якщо не зроблять цього — я їм допоможу. Ну а Суспільне має остаточно відмовити Паш в участі в конкурсі Євробачення. Нехай Україну представляють достойні виконавці, що не симпатизують агресору та не підробляють документи", – додав Стерненко.Зверніть увагу. Суспільного мовника вже повідомили про те, що довідка від Alina Pash не надавалась прикордонниками. Вони відреагували на інформацію в інстаграмі.