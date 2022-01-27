Українська співачка Alina Pash стала фіналісткою Національного відбору Євробачення-2022. Це викликало неоднозначну реакцію у мережі. Користувачі пригадали візит артистки до Москви та окупованого Криму.

До слова "Реп на Євро не проканає": фанати сперечаються через пісню "Стефанія" гурту KALUSH Orchestra

Alina Pash була в Криму

Співачка й справді була у Москві у 2017 році, а також виступала в окупованому Криму у 2015 році на весіллі "української дівчини". Останній візит зірка коментувала в інтерв'ю Каті Осадчій у 2019 році. Тоді ведуча запитала її, чи справді вона перетнула кордон з Росії, а отже, порушила закон України.

На рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла коригувати цей момент і була безсила у цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти,

– відповіла Осадчій Alina Pash.

Водночас артистка згодом додавала у фейсбуці, що відвідувала тимчасово окуповану територію не як Alina Pash, а як приватна особа Аліна Паш: "За час існування проєкту Alina Pash я жодного разу не виступала на території Росії. З моменту виходу першого релізу 2018 ми дістали десятки пропозицій, яким я відмовила".

"У 2015 році я була на території Криму із музикантами з візитом до родичів членів команди у яких було весілля. Якщо я порушила законодавство України – готова відповідати за законом, але не готова відповідати перед суспільством як артист. Це було за три роки до появи проєкту Alina Pash, – заявляла теперішня фіналістка Нацвідбору", – додавала вона.



Alina Pash / Фото з інстаграму Alina Pash

Як на це відреагувало Суспільне

Суспільний мовник прокоментував усі звинувачення щодо Alina Pash. Представники заявляють, що не бачать порушень з боку артистки.

"Відеоінтерв'ю Alina Pash, яке зараз у мережі наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України", – коментує Суспільне.

Реакція мережі

Користувачі інстаграму по-різному реагують на рішення Суспільного мовника таки допустити співачку до фіналу Нацвідбору. Більшість розкритикували зірку та мовник:

"Надзвичайно розчарований подвійними стандартами Суспільного. Правила чіткі, але трактуються в залежності від особи. НТКУ в усій красі, а не Суспільне";

"Суспільне, відкрий очі";

"Надіюсь, це останній нацвідбір, який проводить Суспільне, і далі ним будуть займатися більш адекватні люди без подвійних стандартів, щоб усе було чесно, прозоро та справедливо, а не ця ганьба, яку ми зараз спостерігаємо";

"Який сором";

"Розчарування у вашій "сліпоті" і завуальованості!";

"Ганьба Суспільному! Ви навмисно її пропихаєте. Вона вам заплати чи що?";

"Її ж власні слова – це взагалі не доказ. "Ваши даказатєльства – нє даказатєльства". Цікаво, як саме її перевірили, просто на слово повірили? При тому, що є мінімум дві невідповідності її словам, скрін поста, де вона пише про росавіалінії та її слова на інтерв'ю. Це вже якесь знущання".

Інші натомість закликають не вплутувати політику в музичний конкурс та підтримують Alina Pash:

"Чудово";

"Вперед до перемоги";

"Ні політиці! Так Євробаченню! Люди досить! Україна буде представлена на Євробаченні цього року! Аліна Паш – це круте ім’я в українській музиці!";

"Дуже гарна новина. Так і знала, що люди роздмухують з мухи слона. Аліна дуже гарна співачка. Най-най і справжня українка";

"Браво, Суспільне, нарешті адекватна позиція! Зрозуміли помилки 2019";

"Це чудово. Ура".

Текст публікації Суспільного

Щодо звинувачень у невідповідності учасниці Alina Pash вимогам Нацвідбору на Євробачення-2022.

Суспільний мовник не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору. Відеоінтерв'ю Alina Pash, яке зараз у мережі наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України.

Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети, подані на участь у Національному відборі, на їх відповідність вимогам, передбаченим Правилами Національного відбору. Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України.

Нагадаємо, Суспільне мовлення – не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел та на основі отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження.