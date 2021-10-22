Практично доживали, – Вікторія Смеюха про останній рік існування "НеАнгелів"

Екссолістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха дала відверте інтерв'ю, де розповіла про колектив. Співачка зізналась, що була шокована розпадом гурту, але про це рішення не шкодує.

Новина про розпад українського російськомовного гурту "НеАнгели" була несподіванкою не тільки для її фанатів, але й для солісток – Слави Камінської та Вікторії Смеюхи. Водночас дівчата розуміли, що все так і повинно було закінчитися.

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Вікторія Смеюха про останній рік гурту "НеАнгели"

Співачка зізналась, що й сама була здивована розпадом колективу. Однак, на її думку, все, що сталося – не дарма.

Я приймаю з вдячністю все, що відбувається в цьому житті, і що ми до цього прийшли. Я була нажахана, це було все моє життя, і в якийсь момент воно обірвалося. Ми практично доживали останній рік, все було хитко, у всьому були якісь "але". Я дуже засмутилася і мені потрібно було прощатися зі звичайним життям, буденним,

– пригадала зірка.

Вікторія Смеюха розповіла, що гурт продовжує концертну діяльність. Солістки виступають на корпоративах та інших заходах. Та артистка підкреслила, що дует однаково колись остаточно припинить існування.

"Ми їздимо по корпоративах. У нас все плавно відбувається і вчасно – як сталося з колективом, так станеться з концертами. Є навіть більше попит, ніж раніше. Якийсь феномен. Надто багато ми дали людям, щоб взяти й так різко по клацанню піти", – наголосила вона.

Інтерв'ю Вікторії Смеюхи: дивіться відео онлайн



Розпад "НеАнгелів": коротко