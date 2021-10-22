Новость о распаде украинской русскоязычной группы "НеАнгелы" была неожиданностью не только для ее фанатов, но и для солисток – Славы Каминской и Виктории Смеюхи. В то же время девушки понимали, что все так и должно было закончиться.
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Виктория Смеюха о последнем годе группы "НеАнгелы"
Певица призналась, что и сама была удивлена распадом коллектива. Однако, по ее мнению, все произошедшее – не зря.
Я принимаю с благодарностью все, что происходит в этой жизни, и что мы к этому пришли. Я была напугана, это была вся моя жизнь, и в какой-то момент она оборвалась. Мы практически доживали последний год, все было зыбко, во всем были какие-то "но". Я очень расстроилась, и мне нужно было прощаться с обычной жизнью, обыденной,
– вспомнила звезда.
Виктория Смеюха рассказала, что группа продолжает концертную деятельность. Солистки выступают на корпоративах и других мероприятиях. Но артистка подчеркнула, что дуэт все равно когда-то окончательно прекратит существование.
"Мы ездим по корпоративам. У нас все плавно происходит и вовремя – как случилось с коллективом, так произойдет с концертами. Есть даже больше спрос, чем раньше. Некий феномен. Слишком много мы дали людям, чтобы взять, и так резко по щелчку уйти", – подчеркнула она.
Интервью Виктории Смеюхи: смотрите видео онлайн
Распад "НеАнгелов": коротко
- Группа "НеАнгелы" заявила о своем распаде 4 марта 2021 года. Исполнительницы Слава Каминская и Виктория Смеюха сразу же начали сольные карьеры.
- Продюсер группы Юрий Никитин заявил, что инициатором такого радикального решения был именно он. Музыкант осознал, что певицам стоит начинать сольные карьеры.
- Виктория Смеюха уже выпустила первую сольную песню под псевдонимом VIKTORIA. Треком "Мы не ангелы" она вроде как подытожила 15-летнюю карьеру в составе коллектива.