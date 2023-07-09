"Прийшов час Позитива": реакція соцмереж на уривок з нової пісні співака
Джерело:Позитив
В тіктоці завірусився фрагмент з нової пісні Позитива, яка незабаром буде доступна для прослуховування. Тож користувачі вже встигли висловити свої думки стосовно треку виконавця. Він називатиметься "Небо нахилю".
Олександр Завгородній заспівав уривок з пісні на благодійному фестивалі Azov Артнаступ, який відбувся в Києві ще в травні цього року. Тоді Positiff та інші артисти виступали, щоб зібрати кошти на артилерію для "Азову".
Не пропустіть Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна "спалили" у київському ЦНАПі: співачка відреагувала
Уривок з нової пісні Позитива "Небо нахилю"
Я обіцяв тобі, не буде сірих днів
І молоді серця не загубили ми.
Я небо нахилю, вб'ю океан
Нічого не питай, повір моїм очам
Я розірву зорю як ту гітарну струну
Я небо нахилю, для тебе нахилю.
Реакція слухачів
Користувачі в захваті від треку. Вони вже не можуть дочекатися виходу пісні:
- "Вау, Позитив продовжує дивувати";
- "Прийшов час Позитива";
- "Проста, але приємна й легка пісня";
- "Це буде хітяра";
- "Як це гарно";
- "Новий хіт";
- "Класно. Звучить так, ніби Олексій нарешті знайшов себе";
- "Кайф, чекаємо повну версію";
- "Вже хочу скачати".
Новинки від українських співаків
- Українська співачка та ведуча Tanya Li випустила кліп та пісню "Стріла". Своїм треком співачка хотіла закликати слухачів не відкладати життя на потім, проживати кожну хвилину на повну, мріяти, закохуватись, народжувати дітей, насолоджуватись моментами та вірити у найсвітліше майбутнє.
- Відтепер можна буде почути українську версію популярної пісні Макса Барських "Хочу танцевать".
- Ostrovskyi презентував кліп на пісню "Вода", в якій розповів про своє справжнє перше кохання. Для співака це були складні стосунки на відстані.
- Виконавиця Roxolana потішила фанатів новою піснею "Сумую циклічно", яку написала за мотивами поезії Юрія Іздрика. Музична композиція присвячена коханню. Своїм треком виконавиця хотіла підтримати закоханих, які зараз переживають непростий етап у стосунках.