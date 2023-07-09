Александр Завгородний спел отрывок из песни на благотворительном фестивале Azov Артнаступ, который прошел в Киеве еще в мае этого года. Тогда Positiff и другие артисты выступали, чтобы собрать деньги на артиллерию для "Азова".

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Отрывок из новой песни Позитива "Небо наклону"

Я обещал тебе, не будет серых дней

И молодые сердца не потеряли мы.

Я небо наклоню, убью океан

Ничего не спрашивай, поверь моим глазам

Я разорву звезду как ту гитарную струну

Я небо наклоню, для тебя наклоню.

Реакция слушателей

Пользователи в восторге от трека. Они уже не могут дождаться выхода песни:

  • "Вау, Позитив продолжает удивлять";
  • "Пришло время Позитива";
  • "Простая, но приятная и легкая песня";
  • "Это будет хит";
  • "Как это хорошо";
  • "Новый хит";
  • "Классно. Звучит так, будто Алексей наконец-то нашел себя";
  • "Кайф, ждем полную версию";
  • "Уже хочу скачать".

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