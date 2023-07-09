Александр Завгородний спел отрывок из песни на благотворительном фестивале Azov Артнаступ, который прошел в Киеве еще в мае этого года. Тогда Positiff и другие артисты выступали, чтобы собрать деньги на артиллерию для "Азова".
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Отрывок из новой песни Позитива "Небо наклону"
Я обещал тебе, не будет серых дней
И молодые сердца не потеряли мы.
Я небо наклоню, убью океан
Ничего не спрашивай, поверь моим глазам
Я разорву звезду как ту гитарную струну
Я небо наклоню, для тебя наклоню.
Пользователи в восторге от трека. Они уже не могут дождаться выхода песни:
- "Вау, Позитив продолжает удивлять";
- "Пришло время Позитива";
- "Простая, но приятная и легкая песня";
- "Это будет хит";
- "Как это хорошо";
- "Новый хит";
- "Классно. Звучит так, будто Алексей наконец-то нашел себя";
- "Кайф, ждем полную версию";
- "Уже хочу скачать".
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