Александр Завгородний спел отрывок из песни на благотворительном фестивале Azov Артнаступ, который прошел в Киеве еще в мае этого года. Тогда Positiff и другие артисты выступали, чтобы собрать деньги на артиллерию для "Азова".

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Отрывок из новой песни Позитива "Небо наклону"

Я обещал тебе, не будет серых дней

И молодые сердца не потеряли мы.

Я небо наклоню, убью океан

Ничего не спрашивай, поверь моим глазам

Я разорву звезду как ту гитарную струну

Я небо наклоню, для тебя наклоню.

Реакция слушателей

Пользователи в восторге от трека. Они уже не могут дождаться выхода песни:

"Вау, Позитив продолжает удивлять";

"Пришло время Позитива";

"Простая, но приятная и легкая песня";

"Это будет хит";

"Как это хорошо";

"Новый хит";

"Классно. Звучит так, будто Алексей наконец-то нашел себя";

"Кайф, ждем полную версию";

"Уже хочу скачать".

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