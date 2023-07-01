Артист, який нещодавно переклав "Подруга-ночь" українською, поділився з підписниками відео, де заспівав уривок зі ще одного треку "Хочу танцювати". Шанувальники в захваті від оновленої пісні. Вони написали вже безліч приємних коментарів виконавцю за те, що той продовжує оновлювати свій репертуар.

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Текст пісні "Хочу танцювати" Макса Барських українською мовою

Знову

Ти наблизила втому та біль,

Нарешті зупиняється коло,

Залишаюсь один

Я беру вихідний,

Буду на самоті.

Я сьогодні прийшов сюди напитись

Не важливий ніхто,

Немає кнопки стоп.

Треба, щоб я забув.

Все забув, всіх забув

Та мені все одно

Де ти, з ким ти, сьогодні мене загубила,

І я розчиняюсь в ночі,

Заливаю печаль, забуваю тебе.

І краще не заважай,

Я хочу танцювати

Хочу танцювати,

Хочу танцювати,

Хочу-чу

Я Хочу танцювати,

Хочу танцювати,

Хочу-чу

Завтра я зрозумію як від тебе піти,

А зараз, я не знаю, що саме тобі відповісти

Реакція мережі

Шанувальники вражені кількістю оновлених треків від Макса. До того ж фанам співака українська версія пісні "Хочу танцювати", як і всі попередні, припала до душі:

"Пісні українською набувають нового звучання. Так круто";

"Як же гарно українською. Дякую тобі, Максе, за це виконання";

"Дуже класний переклад";

"Як же круто звучить українською. Це якась фантастика";

"Браво. Шикарне звучання";

"Захоплююсь".

До слова, українською тепер звучать ще такі треки Макса Барських: "Тумани", "Береги" та "Подруга-ніч".