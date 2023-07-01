Артист, який нещодавно переклав "Подруга-ночь" українською, поділився з підписниками відео, де заспівав уривок зі ще одного треку "Хочу танцювати". Шанувальники в захваті від оновленої пісні. Вони написали вже безліч приємних коментарів виконавцю за те, що той продовжує оновлювати свій репертуар.
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Текст пісні "Хочу танцювати" Макса Барських українською мовою
Знову
Ти наблизила втому та біль,
Нарешті зупиняється коло,
Залишаюсь один
Я беру вихідний,
Буду на самоті.
Я сьогодні прийшов сюди напитись
Не важливий ніхто,
Немає кнопки стоп.
Треба, щоб я забув.
Все забув, всіх забув
Та мені все одно
Де ти, з ким ти, сьогодні мене загубила,
І я розчиняюсь в ночі,
Заливаю печаль, забуваю тебе.
І краще не заважай,
Я хочу танцювати
Хочу танцювати,
Хочу танцювати,
Хочу-чу
Я Хочу танцювати,
Хочу танцювати,
Хочу-чу
Завтра я зрозумію як від тебе піти,
А зараз, я не знаю, що саме тобі відповісти
Реакція мережі
Шанувальники вражені кількістю оновлених треків від Макса. До того ж фанам співака українська версія пісні "Хочу танцювати", як і всі попередні, припала до душі:
- "Пісні українською набувають нового звучання. Так круто";
- "Як же гарно українською. Дякую тобі, Максе, за це виконання";
- "Дуже класний переклад";
- "Як же круто звучить українською. Це якась фантастика";
- "Браво. Шикарне звучання";
- "Захоплююсь".