Телерадіоведуча та співачка Tanya Li похвалилась прем'єрою. Вона презентувала пісню "Стріла" та кліп, що був знятий за три тижні до повномасштабного вторгнення.

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Прем'єра від Tanya Li

Зйомки кліпу відбувалися в Єгипті. Таня Лі посеред зими в Україні полетіла з балетом та командою, щоб привезти додому теплі й сонячні кадри, що мали зігріти кожного. Та через російське вторгнення прем'єру відклали до кращих часів.

Зараз саме той час, коли українцям потрібні сили й натхнення, – вважає артистка. Тому вирішила показати світові роботу, над якою працював режисер Ярослав Савчак.

Кожен із нас хоча б раз у житті потрапляв у полон пристрасті, в який хотілося поринути з головою. Цей трек нагадає нам про найсолодші миті життя, коли стріла купідона поцілила прямо у серце,

– поділилась Tanya Li.



Таня Лі / Фото пресслужби

У пісні співачка зосередила історію романтичних пригод. Це ідеальний трек для реалізації мрій, які ми відкладаємо "на потім".

"Не варто відкладати життя на потім, треба проживати кожну хвилину на повну. Треба мріяти, закохуватись, народжувати дітей, насолоджуватись моментами та вірити у найсвітліше майбутнє!" – додала артистка.

Tanya Li – "Стріла": дивіться відео онлайн

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