Олександр Завгородній заспівав уривок з пісні на благодійному фестивалі Azov Артнаступ, який відбувся в Києві ще в травні цього року. Тоді Positiff та інші артисти виступали, щоб зібрати кошти на артилерію для "Азову".

Не пропустіть Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна "спалили" у київському ЦНАПі: співачка відреагувала

Уривок з нової пісні Позитива "Небо нахилю"

Я обіцяв тобі, не буде сірих днів

І молоді серця не загубили ми.

Я небо нахилю, вб'ю океан

Нічого не питай, повір моїм очам

Я розірву зорю як ту гітарну струну

Я небо нахилю, для тебе нахилю.

Реакція слухачів

Користувачі в захваті від треку. Вони вже не можуть дочекатися виходу пісні:

"Вау, Позитив продовжує дивувати";

"Прийшов час Позитива";

"Проста, але приємна й легка пісня";

"Це буде хітяра";

"Як це гарно";

"Новий хіт";

"Класно. Звучить так, ніби Олексій нарешті знайшов себе";

"Кайф, чекаємо повну версію";

"Вже хочу скачати".

Новинки від українських співаків