Зазначимо, що ця пісня з нового мініальбому "Настрій: спішити жити", який описує «емоційні гойдалки і невизначеність через війну”. Шанувальники співачки просто в захваті від треку.

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Про що пісня "Сумую циклічно"

Пісню Roxolana написала за мотивами поезії Cycles Юрія Іздрика, вона присвячена коханню. Співачка пояснила, що через війну багато пар змушені бути нарізно. Крім того, в цей час хтось зумів знайти нове кохання.

Всі закохані щодня переживають непрості емоції. Мені хочеться їх підтримати і сказати, що це нормально, адже немає зараз людини, яка б не відчувала на собі такого перепаду почуттів. Але я вірю, що любов здатна перемогти все,

– висловилася Роксолана.

Дивіться відео на пісню "Сумую циклічно":

На її думку, українці вийдуть з цих "гойдалок" і стануть ще сильнішими, будуть любити ще більш ніжно і пристрасно.

Реакція мережі на пісню Roxolana

Шанувальники фанатіють від нового треку. У коментарях вони висловили своє захоплення та подякували Роксолані:

"Кайф! Це щось унікальне і дуже красиве на українських просторах".

"Улюблений трек!"

"В саме серце".

"Як гарно".

"Обожнюю цю пісню".

"Це прекрасно".

Зараз співачка перебуває у благодійному турі "Нескорені". Разом зі KOLA, Мартою Липчей та Енджі Крейдою вона збирає допомогу на реабілітацію та протезування українських військових.

Додамо, що це вже друга пісня Roxolana, написана на поезію Юрія Іздрика. Перша “Говори” вийшла ще у 2021 році в рамках альбому Ukraine Is. Тоді Олена Зеленська створила спільний проєкт зі співачкою. Вони випустили спільне відео "Говори", яке записали жестовою мовою.