Дорофєєва оголосила про стосунки з Кацуріним, опублікувавши романтичне фото з підписом: "Разом". Схоже, що Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не зміг залишити допис без уваги.

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Позитив показав інтимні фото з Дорофєєвою

На особистій сторінці в інстаграмі артист опублікував дві фотографії з Надею. На знімках виконавці зображені на сцені, нібито цілуючись. Схоже, що фотографії були зроблені під час одного з концертів дуету "Время и Стекло", до того, як він розпався.

"Чи разом? 24.06", – інтригуючи написав Олексій. Схоже, що на 24 червня Позитив готує сюрприз для своїх шанувальників.



Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму співака



Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму співака

У коментарях прихильники гурту "Время и Стекло" зазначають, що для них Надя та Олексій завжди разом. Фанати підозрюють, що артисти готують сюрприз і знову заспівають разом, а такі фото використовують для привернення уваги. Чи справді це так – дізнаємося вже в цю п'ятницю, 24 червня.

"Для нас ви завжди разом".

"Знову буде спільна пісня?"

"Время и Стекло" знову разом?"

"Олексію, я зрозуміла сенс!"

Особисте життя Наді Дорофєєвої та Позитива

У березні 2022 року Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес оголосили про розлучення. Закохані були разом з серпня 2011 року, однак історія кохання закінчилася. Після новини про розрив з'явилися чутки про роман Наді з ресторатором Михайлом Кацуріним. Раніше Дорофєєва та Дантес дружили сім'ями з Кацуріним і його дружиною. 21 червня артистка офіційно повідомила, що зустрічається з ресторатором.

Позитив повідомив про розлучення з дружиною Анною Завгородньою у квітні 2021 року. Вони познайомилися ще у 15-річному віці, разом росли, будували кар'єру, однак історія кохання на все життя не склалася. Наразі невідомо, чи є в артиста нова обраниця.