Дорофеева объявила об отношениях с Кацуриным, опубликовав романтическое фото с подписью: "Вместе". Похоже, что Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не смог оставить сообщение без внимания.

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Позитив показал интимные фото с Дорофеевой

На личной странице в инстаграмме артист опубликовал две фотографии с Надей. На снимках исполнители запечатлены на сцене, якобы целуясь. Похоже, что фотографии были сделаны во время одного из концертов дуэта "Время и Стекло", до того, как он распался.

"Или вместе? 24.06", – интригуя написал Алексей. Похоже, что 24 июня Позитив готовит сюрприз для своих поклонников.



Надя Дорофеева и Позитив / Фото с инстаграмма певца



Надя Дорофеева и Позитив / Фото с инстаграмма певца

В комментариях поклонники группы "Время и Стекло" отмечают, что для них Надя и Алексей всегда вместе. Фанаты подозревают, что артисты готовят сюрприз и снова споют вместе, а такие фото используют для привлечения внимания. Действительно ли это так – узнаем уже в эту пятницу, 24 июня.

"Для нас вы всегда вместе".

"Снова будет общая песня?"

"Время и Стекло" снова вместе?"

"Алексей, я поняла смысл!"

Личная жизнь Нади Дорофеевой и Позитива

В марте 2022 года Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес объявили о разводе. Влюблены были вместе с августа 2011, однако история любви закончилась. После новости о разрыве появились слухи о романе Нади с ресторатором Михаилом Кацуриным. Ранее Дорофеева и Дантес дружили с семьями с Кацуриным и его женой. 21 июня артистка официально сообщила, что встречается с ресторатором.

Позитив сообщил о разводе с супругой Анной Завгородней в апреле 2021 года. Они познакомились еще в 15-летнем возрасте, вместе росли, строили карьеру, однако история любви на всю жизнь не сложилась. Пока неизвестно, есть ли у артиста новая избранница.