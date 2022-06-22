Дорофеева объявила об отношениях с Кацуриным, опубликовав романтическое фото с подписью: "Вместе". Похоже, что Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не смог оставить сообщение без внимания.
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Позитив показал интимные фото с Дорофеевой
На личной странице в инстаграмме артист опубликовал две фотографии с Надей. На снимках исполнители запечатлены на сцене, якобы целуясь. Похоже, что фотографии были сделаны во время одного из концертов дуэта "Время и Стекло", до того, как он распался.
"Или вместе? 24.06", – интригуя написал Алексей. Похоже, что 24 июня Позитив готовит сюрприз для своих поклонников.
Надя Дорофеева и Позитив / Фото с инстаграмма певца
Надя Дорофеева и Позитив / Фото с инстаграмма певца
В комментариях поклонники группы "Время и Стекло" отмечают, что для них Надя и Алексей всегда вместе. Фанаты подозревают, что артисты готовят сюрприз и снова споют вместе, а такие фото используют для привлечения внимания. Действительно ли это так – узнаем уже в эту пятницу, 24 июня.
- "Для нас вы всегда вместе".
- "Снова будет общая песня?"
- "Время и Стекло" снова вместе?"
- "Алексей, я поняла смысл!"
Личная жизнь Нади Дорофеевой и Позитива
В марте 2022 года Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес объявили о разводе. Влюблены были вместе с августа 2011, однако история любви закончилась. После новости о разрыве появились слухи о романе Нади с ресторатором Михаилом Кацуриным. Ранее Дорофеева и Дантес дружили с семьями с Кацуриным и его женой. 21 июня артистка официально сообщила, что встречается с ресторатором.
Позитив сообщил о разводе с супругой Анной Завгородней в апреле 2021 года. Они познакомились еще в 15-летнем возрасте, вместе росли, строили карьеру, однако история любви на всю жизнь не сложилась. Пока неизвестно, есть ли у артиста новая избранница.