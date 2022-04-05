Мережею шириться романтичний кадр, на якому зображені Надя та Міша. Вони мило обіймалися та усміхалися один до одного.

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Надя Дорофєєва закрутила новий роман

Раніше на новий роман Дорофєєвої натякав ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній. Згодом це підтвердив блогер Олексій Дурнєв, а тепер у мережі з'явилося фото закоханих.

У соцмережах підозрювали, що новим обранцем артистки може стати саме Михайло Кацурін. Чоловік двічі був одружений, має двох дітей. Про розлучення він оголосив у той же день, що й Дорофєєва та Дантес.

На фото, яке ширять у мережі, Михайло ніжно тримає Надю за талію, а вона його – за плечі. Зірки з усмішками на обличчях розмовляють. Видно, що між ними не лише дружні стосунки. Самі ж знаменитості поки що не коментують чутки про роман.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін в Барселоні / Фото з твітера @allliiiiisaaaa

Нагадаємо, раніше Михайло та Надя були друзями. Вони навіть відпочивали сім'ями. У січні минулого року артистка поширювала спільне фото з Балі.



Надя та Михайло з коханими на Балі / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

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