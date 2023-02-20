Репер і продюсер Потап днями презентував пісню про волонтерів. Він поділився новим дописом – закликав ділитися кліпом у соціальних мережах.

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Потап закликав поширювати пісню про волонтерів

Репер звернувся до прихильників з проханням публікувати відео в інстаграмі та тіктоці під пісню "Волонтер", а також показувати допомогу країні.

Боротьба українців об'єднала найкращих людей у різних куточках планети і всі вони також допомагають нашій країні. Сьогодні неважливо українець ти чи ні – бути з Україною означає бути гідною та чесною людиною, на стороні добра та справедливості,

– написав Потап.

Але й на цю пропозицію у відповідь Потап отримав лише критику. Йому дорікають за текст пісні та еротичний і сексистський підтекст у словах (це такі рядки: "Ой мама, не питай з ким була, і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила").

"Яке дніще. Написати дебільний текст, лиш би українською, щоб бабло відгребти, бо ж російською зараз не ок. Коли до вас вже дійде, що такі пісні писати не окей? Тим більше з такими дебільними еротичними підтекстами. На вашу думку, жінки-волонтерки "волонтерять" суто своїми статевими органами?";

"Красно дякую, бійцю іспанського ТРО за цей неймовірний трек. Вираз "іспанський сором" заграв новими фарбами";

"Принизити суть волонтерства та ще і на цьому заробити грошей. Це ж треба вміти! Талант";

"Це ж треба було виср*ти таке… Краще б далі не писали про "актуальне", розумнішим здавались";

"Який жах! Ну як можна було написати та ще й випустити таке гівно!? Це просто дно! Іспанський стид";

"Краще взагалі не випускати пісень аніж таке";

"Видаліть цю пісню, щоб не ганьбитися далі. Час таких пісеньок давно минув, якшо самостійно не змогли зрозуміти, то по реакції людей можете здогадатися".

Коментарі під дописом Потапа / Скриншоти з інстаграму

Реакція репера Freel та видалені коментарі

Виконавець Freel також відреагував на пісню Потапа. Він помітив, що репер видаляє негативні коментарі.

Цієї ночі поняття "іспанський сором" набуло нових рівнів. Потап випустив пісню, яка, м'яко кажучи, викликала обурення суспільства. Люди почали писати йому це в коментарях. Що зробив Потап? Почав видаляти негативні коментарі у себе на ютубі та в інсті. 23:45 – 126 коментарів. 23:50 – 84 коментарі,

– написав Freel.

"Про ефект Стрейзанд, я так розумію, Потап не чув. Зранку все повторилося знову, рахунок пішов на сотні видалених коментарів. В інстаграмі видаляє так само. Ну, що ж. Все очікувано. Третій скрін – з тексту пісні".

Додамо, що вже сьогодні, 20 лютого, в ютубі вже не можна залишати коментарі під треком Потапа.



Потап закрив коментарі / Скриншот з ютубу

Нагадаємо, що проєкт "Добробат" лаконічно прокоментував критику в бік треку Потапа, який є їхнім медіаамбасадором. "Справа волонтерів "Добробату" — нагальна відбудова житла та об’єктів соцінфраструктури. Нас підтримують донатами, кліпами, концертами, транспортом, обідами, інструментами. Цінуємо бажання кожного долучитися, аби ми ще більше могли допомогти людям".