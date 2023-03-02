Лютий запам'ятався новинами про Євробачення, що наближається, скандалом з репером Потапом та піснями у роковини вторгнення. 24 Канал зібрав у добірку головні новини музики місяця, що минув.

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Музичні новинки лютого

"Фортеця Бахмут" – "Антитіла"

Учасники гурту на чолі з Тарасом Тополею спершу випустили пісню, а вже через тиждень – промовистий кліп. Відео знімали у морозну погоду в Бахмуті, з реальними героями-бійцями та їхніми бойовими завданнями. У кадрі – бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади.

Антитіла – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров та Христина Соловій – "Мова вітру"

Артем Пивоваров та Христина Соловій створили магічний саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Трек звучить в одній зі сцен, що дає розвиток романтичної історії між героями. Кліп на пісню символічно вийшов у День святого Валентина.

Пивоваров та Соловій – "Мова вітру": дивіться відео онлайн

KOLA та MamaRika – "Люди"

Чуттєві та зворушливі артистки заспівали пісню про людей, які вже рік протистоять ворожим силам. Трек присвячений українцям, а відео з хроніками війни навіює щемливі спогади про хоробрість нашого народу.

KOLA та MamaRika – "Люди": дивіться відео онлайн

Хоробрі міста

Ukraїner запустив проєкт про міста, що надихає. У новому етапі цього проєкту – пісні про Крим. Вийшли пісні Лілу45 про Сімферополь, Саші Чемерова про Бахчисарай та "Крихітки" про українську Ялту.

"Крихітка" – "Ялта": дивіться відео онлайн

Лана Дель Рей – A&W

Співачка випустила семихвилинний трек, у якому розповідає історію американської повії та її корисливого бойфренда. Трек увійде до нового альбому, який зірка планує випустити в березні.

Лана Дель Рей – A&W: дивіться відео онлайн

Що нового сталося в музиці

У лютому прогриміли одразу дві масштабні церемонії нагородження: Греммі, а також її британський аналог – Brit Awards. На жаль, українка Таня Муіньо не забрала золотий грамофон, однак Гаррі Стайлз отримав чимало нагород за свій альбом Harry's House у Лондоні. Щодо Греммі: чимало артистів здобули похвалу за свої творчі успіхи, однак найгучніше про себе заявила Бейонсе. Цьогоріч вона встановила історичний рекорд, ставши артисткою з найбільшою кількістю нагород.



Бейонсе – рекордсменка Греммі / Фото з інстаграму

Не обійшлось без новин в українському шоубізнесі. Переможці Євробачення-2022, гурт Kalush Orchestra, планують зміни у своєму репертуарі. Про це вони натякнули на виступі в Парижі, де постали в оновлених вбраннях, що так само стилізовані у напрямку українського фольклору. Також учасники анонсували англомовну пісню. Можливо, колектив дослухається до своєї аудиторії після закидів про шароварщину та частково змінить напрям своєї творчості.

Надійшло важливе повідомлення від Офісу Президента світовій спільноті. Так, Україна звернулась до музичної стримінгової платформи Spotify з пропозицією видалити російських артистів, які підтримують війну проти України. Це не тільки посилить санкції проти Росії, але й надасть підтримку українським артистам.

Останні музичні скандали

Продюсер та репер Потап несподівано повернувся у шоубізнес з піснею "Волонтер", яку присвятив українським героям, що віддають увесь вільний час на безкорисну допомогу Україні. Однак суспільство залишилось незадоволеним текстом треку – рядками про дівчину, яка вночі з хлопцями волонтерила, а також простим музичним супроводом. Користувачі писали, що Потапові варто більше не повертатись до музичної кар'єри й припинити ганьбити волонтерів.

Потап – "Волонтер": дивіться відео онлайн

На трек Потапа реагували не тільки шанувальники та поціновувачі музики, але й інші медійні персони: репер Freel, співачка та волонтерка Анастасія Шевченко, Марина KRUTЬ.

Попри підтримку від багатьох британських та американських артистів, не обходиться без ложки дьогтю. Так американський гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Володимира Зеленського, Путіна, Джо Байдена та інших світових лідерів. Загалом і відеоробота, і рядки з треку, який вийшов ще кілька років тому, натякають на абстрактну єдність та мир. Та враховуючи те, що соліст гурту Фред Дьорст підтримував окупацію Криму, стає очевидно, чиї наративи просуває колектив.

Новини Євробачення

До Євробачення залишилось достатньо часу, але новин назбиралося чимало. Одна з найголовніших – оголосили ведучих музичного конкурсу. З українців у Ліверпуль поїде Юлія Саніна, яка доєднається до золотої трійки ведучих, а також Тимур Мірошниченко, який буде коментатором. Іншими ведучими будуть Грем Нортон, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон. Для багатьох такий вибір логічний, але й дивний водночас, оскільки це українська вечірка, а головна ведуча – лише одна.

У мережі також показали фото сцени Євробачення-2023, уже відомий порядок виступів країн і те, що 3 тисячі українців отримають безплатні квитки. До того ж кожного наступного тижня стає відомо про чергового обраного представника певної країни:

Італію представить співак Марко Менгоні з піснею Due vite. Цікаво, що 10 років тому він уже виступав на сцені Євробачення.

Словенія своїм представником обрала молодий та енергійний гурт Joker Out з треком Carpe diem. Більше про учасників гурту можна дізнатися в інтерв'ю, яке дав колектив 24 Каналу.

Хорватію на Євробаченні-2023 представить гурт Let 3, який у пісні співають про "маленького недоумка-психопата". Трек вважають глузуванням з Путіна.

Від Чехії до Ліверпуля поїде гурт VESNA з піснею My sister's crown, що звучатиме кількома мовами – англійською, чеською, болгарською, а приспів – українською. Однак у мережі досі тривають суперечки, чи справді це підтримка для України, а не поширення шкідливих наративів про братерство.

Яскравий новий артист

Українські виконавці не закінчуються на Поляковій чи Вельбою, тому 24 Канал щомісяця пропонуватиме послухати новенького артиста. Підозрюємо, що уривками ви чули пісню Силуети від івано-франківського співака SadSvit (Богдан Розвадовський) разом зі Структурою Щастя. Нещодавно артист випустив третій альбом Неонові мрії, до якого увійшло сім пісень – там і згадки про повномасштабне вторгнення, і загрози ядерного удару. Якщо ви поціновувач інді-музики та не проти елементів постпанку – SadSvit точно припаде вам до душі.

SadSvit – Пам'ятай свій дім: дивіться відео онлайн