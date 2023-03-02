Майже 8 років тому Андрій Лузан мріяв познайомитися з Потапом, бо той здавався йому крутим продюсером. Однак після особистого спілкування "магія втратилася", а після 24 лютого 2022 року взагалі прийшло розчарування.

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Андрій Лузан про Потапа, в якому розчарувався

Гуморист каже, що зараз при зустрічі запитав би Потапа не про продюсування, а про Барселону, де він відсиджувався перші місяці війни.

Що, Льошо, як Барса? Як відпочив? Я знаю багато інсайтів стосовно того, що відбувалося в MОZGI, і як вони там пересувалися. І те, що він казав в інтерв'ю, я такий: "Ну, йомайо, ну Льоша, ну що ти таке кажеш. Це ж нісенітниця якась". Трошечки є розчарування,

– зізнався Андрій Лузан.

Він додав, що крім Потапа, його здивував Олег Винник, який має багатомільйонну аудиторію, але сидить у Берліні й не висовується в інформаційний простір: "Я дуже розчарувався в Олегові Виннику. Де він дівся? Що він робить? Окей, він може допомагати, але я чекав від нього більшого".