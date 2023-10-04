Продюсер відповів, чи вплинуть скандали Потапа на кар'єру Каменських: "Так працює система"

Репер Потап досить часто потрапляє в скандали – від дивних пісень до втечі за кордон під час війни. Через це сиплеться багато питань його дружині Насті Каменських. Продюсер Михайло Ясинський припустив, чи вплине це на її кар'єру.

Подружжя вже 4 роки у шлюбі, ще до того вони працювали у дуеті "Потап і Настя". Але, на думку продюсера, їхні скандали не впливають одне на одного.

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Ведучий запитав, чи спеціально репер не відвідує концерти дружини. На це Михайло Ясинський відповів, що скандали Потапа ніяк не впливають на кар'єру Каменських.

Продюсер наголосив, що у Насті неймовірний талант, подарований Господом.

Вона закохала в себе людей, люди її люблять. На її фоні – усі ці моменти: Потап-шмотап уже не має ніякого значення – це все не про неї. Вона зірочка. Її любиш. Так думають люди, так працює система психології,

– пояснив Ясинський.

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Каменських і Потап коментували скандали