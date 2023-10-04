Продюсер відповів, чи вплинуть скандали Потапа на кар'єру Каменських: "Так працює система"
Джерело:"Слава +"
Репер Потап досить часто потрапляє в скандали – від дивних пісень до втечі за кордон під час війни. Через це сиплеться багато питань його дружині Насті Каменських. Продюсер Михайло Ясинський припустив, чи вплине це на її кар'єру.
Подружжя вже 4 роки у шлюбі, ще до того вони працювали у дуеті "Потап і Настя". Але, на думку продюсера, їхні скандали не впливають одне на одного.
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Ведучий запитав, чи спеціально репер не відвідує концерти дружини. На це Михайло Ясинський відповів, що скандали Потапа ніяк не впливають на кар'єру Каменських.
Продюсер наголосив, що у Насті неймовірний талант, подарований Господом.
Вона закохала в себе людей, люди її люблять. На її фоні – усі ці моменти: Потап-шмотап уже не має ніякого значення – це все не про неї. Вона зірочка. Її любиш. Так думають люди, так працює система психології,
– пояснив Ясинський.
Дивіться інтерв'ю з Михайлом Ясинським: відео
Каменських і Потап коментували скандали
- Насті Каменських прокоментувала два найгучніші скандали чоловіка – "заочний" вступ до тероборони та пісню "Волонтер". Вона заступилася за нього, бо він теж "може помилятися".
- "Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів", – заявила співачка.
- Потап теж вибачився за скандальний трек, а згодом попросив не тримати зла, бо "точно нікого не хотів зачепити". Він нібито намагався зробити "такий собі легкий жарт".
- Раніше шанувальники підозрювали Потапа і Настю Каменських в тому, що вони розлучилися. Все через те, що подружжя припинило ділитися спільним контентом у мережі. Проте зіркова пара спростувала це.