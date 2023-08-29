Каменських зазначила, що зараз особливо важливо берегти у собі любов, адже коли ми любимо, то стаємо кращими версіями себе. У коментарях під фото знаменитості дехто з підписників зауважив, що поруч з коханим Настя "стає маленькою дівчинкою".

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Настя Каменських показала миле фото з Потапом

На фото Настя та Потап були одягнені в чорні футболки. Вони сиділи разом на дивані, де й зробили спільний кадр. Настя ніжно обійняла чоловіка, тоді як репер поклав голову на плече дружини.

Зараз особливо важливо берегти у собі любов. Любов до себе, до рідних та близьких, до того, що ви робите та до всього, що нас оточує. Бо з любові виходять найкращі речі в житті, вона надихає на творчість, спонукає до добра та відкриває серця для найтепліших емоцій. Коли ми любимо, ми стаємо кращими версіями самих себе,

– зазначила NK.

"Саме любов робить наше життя яскравішим та значущим, заповнюючи його чуттєвими моментами та незабутніми спогадами. Нехай любов завжди сяє в серці кожного з нас, наповнюючи цим почуттям всіх, хто вас оточує", – додала Настя.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани написали багато приємних коментарів зірковому подружжю:

"Які ви гарні разом";

"Красунчики, бережіть себе і ваші стосунки. Кохання — це те, заради чого ми живемо і ще й виживаємо";

"Які ж ви гарні";

"Мої улюблені кумири";

"Обожнюю вас";

"Ну дуже гарні";

"Ваша любов наповнює цим почуттям і нас";

"Настя біля Потапа відразу стає маленькою дівчинкою".

Нагадаємо, зіркова пара зіграла весілля 23 травня 2019 року. До того 15 років репер перебував у шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою. Від неї в артиста є син Андрій.Настя і Потап ретельно приховували свої стосунки. Лише в день весілля вони наважилися розповісти про свої почуття прихильникам. Наразі у подружжя немає дітей.