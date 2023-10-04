Супруги уже 4 года в браке, еще до того они работали в дуэте "Потап и Настя". Но, по мнению продюсера, их скандалы не влияют друг на друга.

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Ведущий спросил, специально ли рэпер не посещает концерты жены. На это Михаил Ясинский ответил, что скандалы Потапа никак не влияют на карьеру Каменских.

Продюсер подчеркнул, что у Насти невероятный талант, подаренный Господом.

Она влюбила в себя людей, люди любят ее. На ее фоне все эти моменты: Потап-шмотап уже не имеет никакого значения – это все не о ней. Она звездочка. Ее любишь. Так думают люди, так работает система психологии,

– объяснил Ясинский.

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Каменских и Потап комментировали скандалы