Супруги уже 4 года в браке, еще до того они работали в дуэте "Потап и Настя". Но, по мнению продюсера, их скандалы не влияют друг на друга.
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Ведущий спросил, специально ли рэпер не посещает концерты жены. На это Михаил Ясинский ответил, что скандалы Потапа никак не влияют на карьеру Каменских.
Продюсер подчеркнул, что у Насти невероятный талант, подаренный Господом.
Она влюбила в себя людей, люди любят ее. На ее фоне все эти моменты: Потап-шмотап уже не имеет никакого значения – это все не о ней. Она звездочка. Ее любишь. Так думают люди, так работает система психологии,
– объяснил Ясинский.
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Каменских и Потап комментировали скандалы
- Насте Каменских прокомментировала два самых громких скандала мужчины - "заочное" вступление в терробороны и песню "Волонтер". Она вступилась за него, потому что он тоже "может ошибаться".
- "Я знаю, что людей это обидело, и я не хочу это оправдывать. Я просто хочу сказать, что Леша этого не хотел", – заявила певица.
- Потап тоже извинился за скандальный трек, а впоследствии попросил не держать зла, потому что "точно никого не хотел задеть". Он якобы пытался сделать "этакий легкая шутка ".
- Ранее поклонники подозревали Потапа и Настю Каменских в том, что они развелись. Все потому, что супруги прекратили делиться общим контентом в сети. Однако звездная пара опровергла это.