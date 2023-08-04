Зранку 4 серпня Потап вперше за довгий час опублікував спільне фото з коханою, яке зробив в автомобілі. Виявилося, що він з Каменських їхав на весілля до друзів.

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Потап прокоментував чутки про розлучення

Репер наголосив, що зараз подружжя не так часто буває разом.

Кожен зайнятий своїми справами і намагається бути максимально корисним там, де він може це зробити. По-друге, зараз моє особисте життя багато в чому знаходиться за межами соціальних мереж. Мені здається, що зараз такий час, коли в мережах потрібно пропагувати важливі соціальні меседжі, доносити інформацію про війну,

– пояснив Потап.

На його думку, плітки про їхнє розлучення з’явилися саме через те, що вони не викладали спільних фото.



Потап показав фото з Каменських / Світлина з його інстаграму

Про шлюб з Каменських

Репер також зворушливо розповів про кохану дружину. За його словами, саме Настя Каменських відкрила його як людину.

Я побачив себе зсередини і став абсолютно збалансованою та чесною людиною до самого себе, своїх почуттів, до всіх навколо. Ті, хто мене знає особисто, знають, що я дуже сильно змінився за останні роки,

– зазначив Потап.

Він подякував дружині, бо саме вона надає йому сил кожного дня прокидатись, займатись творчістю, бізнесом та благодійністю, а також допомагати тим, кому це потрібно.

Нагадаємо, що репер досить довго перебував за кордоном, за що його критикували. На початку червня Потап повернувся до України, це підтвердила і Каменських. А вже в липні він показував спільні фото та сімейну ранкову пробіжку з Настею. Цим самим він спростував чутки про розлучення подружжя.