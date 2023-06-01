Олександр Пономарьов керується Біблією, тож дотримується думки "не суди, не судимим будеш". Однак вважає, що єдина причина, чому такі як Ані Лорак і Повалій обрали Росію – це гроші. Адже йому самому пропонували переїхати та заробляти більше.
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Пономарьов висловився про Лорак, Повалій і Лободу
"Я б так не зробив, це ясно. У мене б були інші вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так відбулося? Я навіть не розумію. Виправдання цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу", – чесно висловився Олександр Пономарьов.
Він вважає, що таким як Ані Лорак і Таїсія Повалій варто було б вчинити бодай як Світлана Лобода, котра "встала, піднялася й поїхала".
Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не зробити так хоча б? Я не виправдовую якісь її попередні кроки, як там люди зреагують, але це був крок. Крок, який заслуговує поваги,
– зізнався артист.
Щоправда, у переважної більшості українців зовсім інша думка про Лободу. Так, їй не дали провести перший з початку великої війни концерт у Києві:
- наприкінці травня готельно-ресторанний комплекс Osocor Residence анонсував благодійний концерт за участю Світлани Лободи, який мав би відбутися 25 серпня, одразу після Дня Незалежності. На заході планували зібрати гроші на відновлення ЛОР-відділення Охматдиту;
- в Охматдиті заявили, що ані Лобода, ані Osocor Residence не узгоджували з ними концерт, а ті відповіли, що не зобов'язані й ніколи такого не робили;
- однак після хвилі осуду й обурень сольник Світлани Лободи все ж скасували, щоб "зберегти внутрішню єдність";
- у відповідь репер Ярмак, який виступав проти відбілювання "блазнів і зрадників", оголосив збір на Охматдит. Він одразу ж перерахував свої бойові 100 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду дитячої лікарні.