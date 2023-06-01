Александр Пономарев руководствуется Библией, поэтому придерживается мнения "не суди, не судим будешь". Однако считает, что единственная причина, почему такие, как Ани Лорак и Повалий выбрали Россию – это деньги. Ведь ему самому предлагали переехать и зарабатывать больше.

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Пономарев высказался о Лорак, Повалий и Лободе

"Я бы так не сделал, это ясно. У меня бы были другие поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Почему так произошло? Я даже не понимаю. Оправдание этому, кроме того, что заработать денег, я не вижу", – честно высказался Александр Пономарев.

Он считает, что, таким как Ани Лорак и Таисия Повалий следовало бы поступить хотя бы как Светлана Лобода, которая "встала, поднялась и уехала".

После 24 февраля она оставила там все, что у нее было и приехала сюда в Украину помогать. Почему не поступить так хотя бы? Я не оправдываю какие-то ее предыдущие шаги, как там люди отреагируют, но это был шаг. Шаг, заслуживающий уважения,

– признался артист.

Правда, у подавляющего большинства украинцев совсем другое мнение о Лободе. Так, ей не дали провести первый с начала великой войны концерт в Киеве: