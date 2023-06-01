Александр Пономарев руководствуется Библией, поэтому придерживается мнения "не суди, не судим будешь". Однако считает, что единственная причина, почему такие, как Ани Лорак и Повалий выбрали Россию – это деньги. Ведь ему самому предлагали переехать и зарабатывать больше.
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Пономарев высказался о Лорак, Повалий и Лободе
"Я бы так не сделал, это ясно. У меня бы были другие поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Почему так произошло? Я даже не понимаю. Оправдание этому, кроме того, что заработать денег, я не вижу", – честно высказался Александр Пономарев.
Он считает, что, таким как Ани Лорак и Таисия Повалий следовало бы поступить хотя бы как Светлана Лобода, которая "встала, поднялась и уехала".
После 24 февраля она оставила там все, что у нее было и приехала сюда в Украину помогать. Почему не поступить так хотя бы? Я не оправдываю какие-то ее предыдущие шаги, как там люди отреагируют, но это был шаг. Шаг, заслуживающий уважения,
– признался артист.
Правда, у подавляющего большинства украинцев совсем другое мнение о Лободе. Так, ей не дали провести первый с начала великой войны концерт в Киеве:
- в конце мая гостинично-ресторанный комплекс Osocor Residence анонсировал благотворительный концерт с участием Светланы Лободы, который должен состояться 25 августа, сразу после Дня Независимости. На мероприятии планировали собрать деньги на восстановление ЛОР-отделения Охматдета;
- в Охматдете заявили, что ни Лобода, ни Osocor Residence не согласовывали с ними концерт, а те ответили, что не обязаны и никогда такого не делали;
- однако после волны осуждения и возмущений сольник Светланы Лободы все же отменили, чтобы "сохранить внутреннее единство";
- в ответ рэпер Ярмак, выступавший против отбеливания "шутов и предателей", объявил сбор на Охматдет. Он сразу перечислил свои боевые 100 тысяч гривен на счет благотворительного фонда детской больницы.