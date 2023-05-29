В Україні Ані Лорак стала приводом для глузувань. Чи не найбільше гастролерка оскандалилася інтерв'ю, де заявила, що прийде час, й українці проситимуть у неї вибачення. Після хвилі насмішок й осуду до зрадниці звернувся кліпмейкер Алан Бадоєв і визнав, що помилився в ній.

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Алан Бадоєв емоційно звернувся до Ані Лорак

Що робити, Ані? Я думаю, ти можеш подивитися це інтерв'ю. Я не знаю, хто там твої друзі, котрі біля тебе. Їх треба повбивати, бо вони щось не те кажуть. І, мабуть, щось уже в тобі змінилося, що там у голові? Чому ти не розумієш, що це твоя країна. Вже може й не твоя. Тому що ти не виправдала ні можливостей, котрі тобі надавалися, не виправдала нічого людського. Тому я забираю свої слова назад. І скажу, що, мабуть, не настільки я прониклива людина,

– висловився Алан Бадоєв.

На його думку, Ані Лорак мала б не виправдовуватися, а допомогти своєму народу та спробувати змінити ситуацію: "Я просто у шоці, що не відчули люди, що треба просто зараз. Якщо твій поклик, у цей самий час сказати: "Стоп, я не розумію, починається війна, це все неправильно".

Алан Бадоєв на зйомках кліпу Ані Лорак / Фото з інстаграму зрадниці

Зараз Алан Бадоєв не хоче мати нічого спільного з тими, хто зрадив Україну. "Я людина така, що, якщо мені щось не подобається, я просто зачиняю двері. У цій країні є чому приділяти увагу. Потрібно не витрачати енергію на дебілів", – підсумував режисер.

Що Алан Бадоєв казав про Ані Лорак три роки тому

У липні 2019 року, на п'ятий рік війни, Алан Бадоєв не бачив проблеми в тому, що Ані Лорак виступає і заробляє в Росії. Йому здавалося логічним, що гастролерка не жертвує кар'єрою заради "красивих політичних заяв і миттєвих трендів".

Ані Лорак з 15 років робила все для того, щоб наша країна була красива в пісні, яка прославляла її скрізь і на всіх фестивалях. Яка, може, не так сильна в політичних аспектах, може, їй наср*ти на те, в яке крісло треба сісти і з ким треба подружитися. Вона 15-річна дівчинка, яка хотіла завжди бути скрізь. І вона це зробила. І вона це не проміняє ні заради якихось красивих політичних заяв, ні заради якихось миттєвих трендів суспільної думки. Це неможливо,

– коментував кліпмейкер.

Ба більше, він і сам не соромився співпраці з російськими селебриті й називав їх не просто замовниками кліпів, а друзями.

"Немає нічого в цьому житті, немає жодної людини, немає жодного закону, жодної думки, яка б могла мене змусити соромитися спілкування з моїми друзями, колегами, людьми, якими я можу захоплюватися… Немає закону, і немає думки для мене, яка могла б повпливати на моє бажання чи небажання працювати в Росії, з російськими артистами. Я сам собі господар", – гучно заявляв Алан Бадоєв.