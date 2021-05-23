Майже 11 мільйонів переглядів: відео переможця Євробачення-2021 підкорює ютуб

22 травня в Роттердамі відгримів грандіозний фінал Євробачення-2021. Вперше за 31 рік перемогу на пісенному конкурсі здобула Італія, яку представляв гурт Måneskin. Відео фінального виступу музикантів менш, ніж за добу переглянули майже 11 мільйонів разів!

Рокери продовжують підкорювати серця мільйонів слухачів у різних куточках планети. Måneskin прогнозували перемогу після першого півфіналу й вони таки змогли здобути її, отримавши найбільшу кількість балів від глядачів.

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Måneskin підкорює ютуб

Італійський колектив спричинив справжній фурор на цьогорічному Євробаченні в Нідерландах. Виконавці змогли полонити серця глядачів та здобути їхню прихильність. Måneskin вже отримали бажаний кубок і приймають вітання з усього світу. А користувачі мережі продовжують переглядати приголомшливий і драйвовий виступ з піснею Zitti e buoni у фіналі знову і знову.

За 17 годин відео Måneskin з фіналу Євробачення-2021 подивилися майже 11 мільйонів разів!

Måneskin – Zitti e buoni: дивіться виступ переможця Євробачення-2021

Бали Італії у фіналі Євробачення-2021

У фіналі італійці отримали 206 балів від національного журі країн-учасниць та 318 балів від телеглядачів. За рішенням журі колектив посідав 4 місце, а для глядачів він став першим. Загальна оцінка Måneskin на Євробаченні-2021 – 524!

Українські журі та глядачі одноголосно віддали 12 балів Måneskin. Це найбільша оцінка, яка існує на Євробаченні.

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin з Італії: дивіться відео онлайн