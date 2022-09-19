У день похорону Єлизавети II: Зеленська пригадала, як королева писала листи українським дітям
Джерело:телеграм Олени Зеленської
19 вересня у Великій Британії попрощалися з королевою Єлизаветою II. Серед гостей, яких запросили на похорон, була перша леді України Олена Зеленська. У соцмережах вона поділилася щемливим спогадом про Її Величність.
Представники майже всіх країн світу приїхали до Лондона, щоб віддати шану королеві та провести її в останню путь. Олена Зеленська побувала на урочистій процесії у Вестмінстерському абатстві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
До слова Олена Зеленська приєдналась до похорону королеви Єлизавети ІІ: перші фото
Як королева Єлизавета II писала українським дітям
Після похоронної служби Олена Зеленська поділилася спогадами про королеву в соціальних мережах. Перша леді зазначила, що відійшла епоха, яка вплинула на всіх. Це була шляхетна та взірцева епоха, до якої хочеться бути причетним.
Зеленська зізналася, що її завжди вражало те, як королева та її помічники встигали приділити увагу та відповідати на листи дітей з усього світу, зокрема й з України.
Лише в останні роки листи з поміткою "Royal Мail" надходили до хлопчика із Запоріжжя та дівчинки з Кропивницького – вони просто написали королеві про своє життя й отримали відповіді! Відповідь від Її Величності надійшла у школу № 1 з Бердянська – після того, як учні привітали королеву Єлизавету ІІ з 90-річчям,
– поділилася перша леді.
19 вересня в Лондоні Олена Зеленська від імені всіх українців попрощалася з Її Величністю.
Дякуємо за повну увагу до України, за натхнення побажань, які ми отримали від Вас у День Незалежності: "Нехай кращі часи чекають у майбутньому". Нехай так і буде. Зі сподіванням і подякою, Україна,
– з пошаною та любов'ю сказала Олена.
Похорон Єлизавети II: головне
- Пряму трансляцію однієї з найголовніших подій століття, яка 19 вересня відбувається в Лондоні, можете переглянути тут.
- Хронологію найважливіших подій цього скорботного дня збираємо для вас за цим посиланням.
- Члени монаршої родини Великої Британії зібралися разом, щоб провести Її Величність в останню путь. Фото королівської сім'ї на похороні Єлизавети II дивіться тут.
- Фото та відео похорону королеви зібрали для вас у цьому матеріалі.
- Король Чарльз III зі сльозами на очах прощається з матір'ю. Перед тим, як труну королеви виносили з Вестмінстерської зали, він залишив на ній щемливу записку.
- Дорогою з Вестмінстерського абатства до Віндзорського замку королева востаннє побувала біля Букінгемського палацу. Королівський персонал вишикувався біля воріт, віддаючи шану Її Величності.