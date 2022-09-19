Сьогодні, 19 вересня, триває прощання з королевою Єлизаветою II. Упродовж похорону є чимало зворушливих моментів, про які розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Пригнічений і зі сльозами на очах: як переживає втрату король Чарльз III – фото з похорону

Чарльз III поклав записку на труну королеви

Труна з тілом Єлизавети II сьогодні привертає найбільше уваги. Зверху на ній лежить пишний букет з квітів, що зібрали в садах Букінгемського палацу, Клеренс-хаус та Хайгроув.

Королівські джерела вважають, що квіти підбирав сам Чарльз III – серед них рожеві троянди, жоржини, гортензія, розмарин та інша улюблена зелень королеви. Також там є гілочки мирта, мирт – символ щасливого шлюбу. Ця зелень була й у весільному букеті Єлизавети II. Вінок виготовили екологічним способом – з англійського моху та гілок дуба.

На вінок король Чарльз III поклав маленьку рукописну записку. "В любові та відданій пам'яті. Чарльз" – пише на особистому листі до матері від люблячого сина в скорботі.

Записка від Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Нагадаємо, під час похорону герцога Единбурзького на його труну особисту записку поклала Єлизавета II. Вона вшанувала пам'ять коханого, залишивши йому записку зі словами "Світла пам'ять", яку підписала своїм дитячим прізвиськом Лілібет. Принц Філіп був останнім, хто так називав королеву.

Що ще на труні королеви

Вона прикрашена Королівським штандартом і покрита прапором, що належить королівській родині й представляє Англію, Шотландію та Ірландію.

Поверх штандарта стоїть Імперська державна корона, виготовлена спеціально для коронації батька Єлизавети II. Корона зроблена із золота, оправлена 2868 діамантами, 17 сапфірами, 11 смарагдами, 269 перлами та чотирма рубінами. Свого часу Її Величність скаржилась, що на коронації цей вишуканий убір був дуже важкий.

Також біля корони лежить скіпетр та куля суверена, подаровані Єлизаветі II.