Після похоронної служби у Вестмінстерському абатстві похоронна процесія вирушила до Арки Веллінгтона. Маршрут пролягав через Парламентську площу, Торговий центр, Сади королеви і аж до Віндзорського замку.

До слова Похорон Єлизавети II: як усе відбувається – фото, відео з історичного прощання

Єлизавета II востаннє була біля Букінгемського палацу

Урочиста хода пройшла біля Букінгемського палацу. Королева востаннє побувала біля дому, де ще три місяці тому виходила до величезної публіки на балкон, коли святкували 70-річчя її правління. Сьогодні, 19 вересня, королівський палац вийшов до воріт, щоб попрощатися з Її Величністю.

На обличчях працівників королівського двору видно сум. Вони разом з рідними королеви та всією країною в скорботі.

Нагадаємо, королеву поховають у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку. Там спочиває її чоловік – принц Філіп. Хронологію подій цього історичного дня читайте тут.