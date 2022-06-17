Після двох тижнів мовчання: Олександр Положинський показав запальні танці на фронті

Співак Олександр Положинський є солдатом Збройних Сил України, розповідає шанувальникам про службу. 2 тижні артист не публікував нічого, а тепер зазначив, що з ним все добре, просто протягом цього часу не було зв'язку.

Музикант підписав контракт зі Збройними Силами України ще до початку повномасштабної війни. Зараз він є стрільцем 47-го окремого батальйону.

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Сашко Положинський вийшов на зв'язок після 2 тижнів мовчання

Протягом двох тижнів Олександр не публікував нічого в мережі, що викликало занепокоєння в шанувальників. Згодом він пояснив, що протягом цього часу в нього просто не було зв'язку, а зі здоров'ям все добре.

Дякую всім за хвилювання! Зі мною все гаразд, просто не було зв'язку. Хустиною вночі від комариків прикривався. Радий знову писати вам,

– написав Положинський під фото з фронту.



Олександр Положинський на війні / Фото з фейсбуку співака

Також виконавець опублікував відео, на якому зображений з побратимами. Військові виконали запальний танець під пісню Положинського та "Був'є" – "Моєї дискотеки треки". У короткому ролику можна побачити умови, в яких перебувають наші захисники на війні. Незважаючи ні на що, вони не втрачають позитиву, танцюють, усміхаються, радіють кожній хвилині.

"Це хіт!", – написав Сашко під відео.

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