Музикант підписав контракт зі Збройними Силами України ще до початку повномасштабної війни. Зараз він є стрільцем 47-го окремого батальйону.
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Сашко Положинський вийшов на зв'язок після 2 тижнів мовчання
Протягом двох тижнів Олександр не публікував нічого в мережі, що викликало занепокоєння в шанувальників. Згодом він пояснив, що протягом цього часу в нього просто не було зв'язку, а зі здоров'ям все добре.
Дякую всім за хвилювання! Зі мною все гаразд, просто не було зв'язку. Хустиною вночі від комариків прикривався. Радий знову писати вам,
– написав Положинський під фото з фронту.
Олександр Положинський на війні / Фото з фейсбуку співака
Також виконавець опублікував відео, на якому зображений з побратимами. Військові виконали запальний танець під пісню Положинського та "Був'є" – "Моєї дискотеки треки". У короткому ролику можна побачити умови, в яких перебувають наші захисники на війні. Незважаючи ні на що, вони не втрачають позитиву, танцюють, усміхаються, радіють кожній хвилині.
"Це хіт!", – написав Сашко під відео.
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