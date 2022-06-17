Музыкант подписал контракт с вооруженными силами Украины еще до начала полномасштабной войны. Сейчас он стрелок 47-го отдельного батальона.

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Саша Положинский вышел на связь после 2 недель молчания

В течение двух недель Александр не публиковал ничего в сети, что вызвало беспокойство у поклонников. Впоследствии он объяснил, что в течение этого времени у него просто не было связи, а со здоровьем все хорошо.

Спасибо всем за волнение! Со мной все хорошо, просто не было связи. Платком ночью от комариков прикрывался. Рад снова писать вам,

– написал Положинский под фото с фронта.



Александр Положинский на войне / Фото из фейсбука певца

Также исполнитель опубликовал видео, на котором изображен с побратимами. Военные исполнили зажигательный танец под песню Положинского и "Був'Є" – "Моєї дискотеки треки". В коротком ролике можно увидеть условия, в которых находятся наши защитники на войне. Несмотря ни на что, они не теряют позитива, танцуют, улыбаются, радуются каждой минуте.

"Это хит!", – написал Саша под видео.

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