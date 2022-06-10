Ще до початку повномасштабної війни, у передчутті наступу Росії музиканти "Антитіл" записались до київської територіальної оборони. Вони одними з перших брали участь у військових діях на Київщині, а згодом поїхали на службу у Харківську область. Там вони стоять на позиціях із певними ротами та несуть бойове медичне чергування на нульовій лінії фронту.

До слова Тараса Тополю від смерті врятувало банальне запізнення: як музикант ледь не загинув на фронті

За цей час у гурту було чимало інтерв'ю зі ЗМІ та навіть кілька концертних включень для благодійних заходів. Проте виїжджати за кордон Тополя не може і не хоче, але має на це право – він є батьком трьох дітей. Наразі його дружина з дітьми перебувають у батьків в США.

ТРО – це не іграшки, коли бігають красиві хлопці у формі. Так, бігають, красиві, у формі, відважні, вже пристріляні, биті. Але насамперед це робота, яку ти маєш робити. І не важливо, хто ти – зірка, не зірка. Тут такі люди різні зібрані. І бізнесмени, і мільйонери, і власники заводів. І всі як один роблять свою роботу,

– розповів Тополя.

"Після початку війни був "парад вступу" зірок у ТРО. Усі чомусь думають (і я в принципі розумію, чому), що це якась показуха. Ти вступив, зробив пару селфі, а далі в тебе спецзавдання. Ти десь "чілиш" у Європі, їздиш із благодійними концертами... І люди сприймають, ніби це що попало. Я хочу акцентувати, що якщо людина прийняла рішення вступити до лав територіальної оборони – це сухопутні війська, збройні сили. Це люди, які складають присягу, беруть він певні функції. Гурт "Антитіла" – це такі самі солдати, як і інші люди у нашому підрозділі", – пояснив Тарас Тополя.



Тарас Тополя на службі з пухнастиком / Фото з інстаграму виконавця

"А хто роботу буде робити?"

Він каже, що у зірок немає і не повинно бути привілеїв у час військової служби. Якщо артист вирішив захищати країну, він повинен це робити як і усі інші.

"Якщо ти скажеш: "Чуваки, я полечу в Америку, мені треба", то отримаєш питання: "А мені в Жашків не треба?" Чи в Стрий, чи в Славське, чи в Житомир? Треба. А хто буде роботу робити замість Тополі, який полетів? Хтось інший, з подвійним навантаженням. Або ніхто. Тому всі ці історії – вилетіти за кордон, побачитися і повернутися – це все не так просто", – каже Тополя.

За його словами, якби його сім'я була десь на заході країни, то може на 2 – 3 дні йому б вдалось вискочити, аби побачитись, але "виїзд за кордон для нього нездійсненна річ".

Я ці думки навіть не беру в голову, щоб не впадати в депресію. Я просто розумію, що треба швидше зробити свою справу, і якщо наш підрозділ уже виведуть на ротацію назад до Києва і заведуть на наше місце інший підрозділ, який у цей час готується на полігоні, тоді, можливо, я спробую не лише вилетіти до дружини. Можливо, тоді гурт "Антитіла" зробить якісь виступи, на які нас запрошують постійно,

– додав Тарас Тополя.