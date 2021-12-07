Після болісного розлучення: Адель зізналась, чи хотіла б знову вийти заміж

Британська співачка Адель складно переживала розлучення з колишнім чоловіком. Та попри це вона не розчарувалась у шлюбі й зізналась, що готова знову вийти заміж.

Британська співачка Адель болісно переживала розлучення з Саймоном Конецьким. Вона мала психологічні проблеми й страждала від панічних атак. Та днями знаменитість заговорила про заміжжя.

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Чи хоче Адель вийти заміж

У розмові з ведучим артистка наголосила, що йому точно варто одружитися. Цей досвід зірка назвала "чудовим". Адель зізналась, що хоче і готова вийти заміж вдруге.

Я безперечно знову відкрита для шлюбу. Почуття, яке я відчувала при заміжжі, було найбезпечнішим почуттям у моєму житті. Хоч це й не спрацювало, я сумую за цим статусом,

– поділилась співачка.

Особисте життя Адель

У 2012 році Адель народила від бізнесмена Саймона Конецького сина Анджело, а через 4 роки пара офіційно одружилася. Втім, вже у квітні 2019 року стало відомо про їхнє розставання.

У 2021 році Адель та Саймон Конецький змогли досягти згоди та домовитися про офіційне розлучення. Ще через 3 місяці шлюборозривний процес завершився.

За цей час знаменитість кілька разів підозрювали у романах з чоловіками. Одні з останніх стосунків співачки стали серйозними – вже близько 5 останніх місяців Адель зустрічається з Річем Полом. Вперше їх побачили разом на фінальному матчі NBA.

18 вересня відбувся перший офіційний вихід Адель і Річа Пола як пари. Вони прибули на весілля гравця NBA Ентоні Девіса та його коханої Марлен. Згодом Адель опублікувала перше фото з коханим, офіційно підтвердивши стосунки.



Адель і Річ Пол / Фото з інстаграму Адель