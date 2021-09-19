У компанії Річа Пола 33-річна Адель відвідала весілля гравця НБА Ентоні Девіса та його коханої Марлен. На церемонію запросили іменитих баскетболістів, а співачка й спортивний агент опинились в А-списку.

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Так, у суботу, 18 вересня, відбувся перший офіційний вихід Адель і Річа Пола як пари. Пам'ять про світський дебют артистка залишила в особистому інстаграм-профілі з майже 40-мільйонною аудиторію.

Вона не стала виносити романтичні зізнання на публіку, лаконічно підписавши перше спільне фото – залишила емоджі у вигляді червоного серця.

Адель з бойфрендом Річем Полом / Фото з інстаграму британської співачки

Образ Адель на весіллі баскетболіста

Для вечірки співачка обрала вбрання від будинку високої моди Maison Schiaparelli. На ній була приталена чорна сукня без бретелей, яка розкішно підкреслила струнку талію та підтягнуту фігуру.

Фішкою образу стали об'ємні рукави білого кольору, які йшли від грудей та ефектно виділяли зону декольте. Волосся Адель зібрала в тугу зачіску, залишивши золотисті пасма попереду. Бездоганними деталями її аутфіту стали вечірній макіяж зі стрілками та масивні сережки з золотом і перламутром.

Адель на весіллі друга / Фото з інстаграму британської співачки

Адель на весіллі друга / Фото з інстаграму британської співачки

Що відомо про стосунки Адель і Річа Пола: