Британская певица Адель болезненно переживала развод с Саймоном Конецким. У нее были психологические проблемы и она страдала от панических атак. Но на днях знаменитость заговорила о замужестве.

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Хочет ли выйти замуж Адель

В разговоре с ведущим артистка подчеркнула, что ему точно стоит жениться. Этот опыт звезда назвала "замечательным". Адель призналась, что хочет и готова выйти замуж во второй раз.

Я определенно вновь открыта для брака. Чувство, которое я испытывала при замужестве, было самым безопасным чувством в моей жизни. Хоть это и не сработало, я скучаю по этому статусу,

– поделилась певица.

Личная жизнь Адель

В 2012 году Адель родила от бизнесмена Саймона Конецкого сына Анджело, а через 4 года пара официально поженилась. Впрочем, уже в апреле 2019 года стало известно об их расставании.

В 2021 году Адель и Саймон Конецкий смогли достичь согласия и договориться об официальном разводе. Еще через 3 месяца бракоразрывный процесс завершился.

За это время знаменитость несколько раз подозревали в романах с мужчинами. Одни из последних отношений певицы стали серьезными – уже около 5 последних месяцев Адель встречается с Ричем Полом. Впервые их увидели вместе на финальном матче NBA.

18 сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола в качестве пары. Они прибыли на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Впоследствии Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения.



Адель и Рич Пол / Фото из инстаграма Адель