Хлої Кардашян кілька разів поривала стосунки з баскетболістом Трістаном Томпсоном. Як виявилося, останнє розставання було небезпідставним.

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Ексбойфренд Хлої Кардашян став батьком від іншої

У Трістана Томпсона нещодавно народилась дитина. У березні спортсмен мав інтимні стосунки з фітнес-тренеркою Маралі Ніколс – вона завагітніла, а 5 грудня народила хлопчика.

Тренерка подала до суду на баскетболіста, щоб отримувати від нього аліменти. Там вона зізналась, що Томпсон пропонував їй 75 тисяч доларів за мовчання про свою вагітність, однак жінка не стала на таке погоджуватися.

Трістан Томпсон визнав, що перебував у сексуальних відносинах з Маралі. Однак він вимагає провести тест на батьківство.

Як відреагувала Кардашян

Хлої Кардашян дізналась про те, що її колишній знову став батьком. Вона була шокована, а рідні повідомили, що "ніколи не бачили її такою засмученою". Все тому, що зірка перебувала у стосунках з Трістаном на той час, коли завагітніла Маралі Ніколс. Тож Хлої знову потерпіла зраду.



Хлої Кардашян з донькою й ексбойфрендом / Фото з інстаграму зірки

Стосунки Трістана Томпсона і Хлої Кардашян