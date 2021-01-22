Адель близько 2 років тому розірвала стосунки з чоловіком Саймоном Конецьким. Але тільки нещодавно колишня пара змогла домовитися про офіційне розлучення.

Адель розлучиться офіційно

Знаменита британська виконавиця Адель у квітні позаминулого року пережила розрив з чоловіком Саймоном Конецьким. Тільки через 2 роки вона змогла налагодити з ним шлюборозлучний процес. Про це повідомляє видання Us Weekly.

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Так, Адель подала документи на розлучення у п'ятницю, 15 січня. Вона з Саймоном Конецьким нарешті досягла згоди стосовно шлюборозривного процесу. Тепер їм потрібно дочекатися підпису судді. Тоді колишня пара зможе позбутися статусу "подружжя".

Варто зазначити, що в березні 2020 року Адель і Саймон Конецький підписали угоду про конфіденційність, тому не можуть розголошувати деталі розлучення. Однак відомо, що всі суперечки обговорювалися через посередників. Зокрема, через посередника вони вирішували питання про поділ майна та опіку над спільним 8-річним сином.



Адель / Фото з інстаграму Адель

Що відомо про шлюб Адель і Саймона Конецького

У 2012 році Адель народила від бізнесмена Саймона Конецького сина. Вже в 2016 пара офіційно одружилася. Втім, вже у квітні 2019 року стало відомо про їхнє розставання.

Після трирічного шлюбу Адель схудла на 45 кілограмів і шокувала фанів заявою про те, що йде зі сцени та закриває музичний бізнес. До того ж, у ЗМІ ширилась інформація про те, що співачка повинна була виплатити Конецькому 140 мільйонів доларів.