Для рідкісного виходу 33-річна Адель обрала сміливий look. Співачка одягла довге легке пальто з незвичним мармуровим принтом. Це річ з колекції осінь-зима відомого британського бренду Vivienne Westwood.

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Екстравагантне пальто стало ідеальним доповненням до total black образу Адель. Під нього зірка одягла обтислі чорні джинси та топ від преміального будинку моди Saint Laurent.

Завершенням аутфіту стали чорні босоніжки на підборах з тонкими ремінцями. Це взуття ексклюзивної марки Gianvito Rossi. Зірка підібрала безліч золотих аксесуарів – сережки-кільця, браслет і масивну каблучку. На фінальному матчі NBA вона дотрималась заходів безпеки, одягнувши захисну маску.

Володарка Ґреммі вкотре вразила публіку фантастичним виглядом. Після розлучення Адель шалено схудла, тому сміливо підкреслює звабливі жіночні форми обтислими вбраннями.

Фото Адель на матчі NBA дивіться на сайті таблоїда Just Jared

На трибуні Адель сиділа поряд з Річем Полом, який є агентом баскетболіста Джеймса Леброна. Їхня спільна поява спровокувала чутки про роман. Як пише TMZ, зірки почувались затишно одне біля одного, однак не проявляли почуття на публіці. Наразі жодна зі сторін не коментує припущення журналістів.

Особисте життя Адель викликає багато чуток: