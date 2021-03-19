Підсумки тижня: Греммі, номінанти на Оскар та неспокійні стосунки Джей Ло та Бабкіних

Протягом минулого тижня перші премії світу підбивали музичні підсумки та оголошували номінантів у галузі кіно. Відтак, ми дізнались, хто стали переможцями Греммі та кому "світить" Оскар наприкінці квітня. Зокрема, ЗМІ обговорювали ймовірний розрив роману Дженніфер Лопес та її нареченого, а також складне минуле в українського подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних.

Новини про розставання Джей Ло та Алекса Родрігеса

Шокуюча новина прогриміла у ніч з 12 на 13 березня та розбурхала дискусії у всіх ЗМІ. Авторитетні видання стверджували, що пара вже близько 2 тижнів не була разом через зйомки Джей Ло у Домінікані, і взагалі, робота обох сторін повпливала на їхні стосунки. Інсайдери стверджували, що вони нібито розійшлись мирним шляхом.

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Але вже наступного дня представники пари зазначили, що Дженніфер та Алекс все ще разом, втім, вони справді "працюють над деякими речами". Чоловік навіть прилетів до коханої на зйомки фільму, аби зняти напругу між ними. Відомо, що раніше спортсмена Алекса підозрювали у зрадах та навіть фінансових махінаціях, втім, Джей Ло не вірила всьому і продовжувала роман. Але на карантині стосунки пари значно погіршились, оскільки зірка навіть відмовилась найближчим часом проводити весілля, яке вона та її коханий у 2020 році відкладали вже двічі.

Варто додати, що для Джей Ло весілля з Алексом було би четвертим на рахунку, в той час як для чоловіка – другим. Від попереднього шлюбу з Марком Ентоні у Лопес є двійнята, а в Алекса від першої дружини – дві доньки. Діти між собою чудово ладнають і завжди проводять час разом.

Довгоочікувана церемонія нагородження преміями Греммі відбулась у ніч з 14 на 15 березня. Подія відбулась у незвичному форматі та з кількох локацій – з Лос-Анджелеса та Нью-Йорка – втім, зірки були раді знову зустрітись, прийняти свої нагородити та навіть виступити. Цьогоріч 63-тю церемонію присвятили "творчим перемогам року, рухам за соціальну справедливість, а також впливу COVID-19 на мистецтво". Спочатку Греммі-2021 повинна була пройти 31 січня, але її перенесли на 2 місяці через спалах коронавірусу у США.

Із найцікавіших нагород, то премії отримали:

Запис року – Біллі Айліш, Everything I Wanted

– Біллі Айліш, Everything I Wanted Альбом року – Тейлор Свіфт, Folklore

– Тейлор Свіфт, Folklore Пісня року – I Can't Breathe – H.E.R.

– I Can't Breathe – H.E.R. Найкращий новий артист – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Найкращий дует – Леді Гага та Аріана Гранде, Rain on Me

– Леді Гага та Аріана Гранде, Rain on Me Найкращий альбом у стилі "поп" – Дуа Ліпа, Future Nostalgia

– Дуа Ліпа, Future Nostalgia Найкращий альбом сучасної християнської музики – Каньє Вест, Jesus Is King

– Каньє Вест, Jesus Is King Найкращий музичний кліп – донька Бейонсе, 9-річна Блю Айві Картер, Brown Skin Girl.

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Варто додати, що Бейонсе цьогоріч побила рекорд – вона стала першою жінкою, яка отримала 28 премій Греммі. Зокрема, Тейлор Свіфт теж побила рекорд Греммі – вона стала першою жінкою, яка тричі в історії нагороди перемагала у категорії "Альбом року".

Номінанти Оскар-2021

Оголошення номінантів на престижну нагороду в сфері кінематографу очікував весь світ. Зважаючи на те, що церемонія нагородження відбудеться наприкінці квітня, коли зазвичай її проводили у лютому, актори однаково перебувають у солодкому відчутті перемоги. Номінантів Оскара-2021 у 23-х категоріях подружня пара Нік Джонас та Пріянка Чопра оголосила 15 березня.

Серед найважливіших:

Найкращий фільм

"Батько"

"Юда і Чорний месія"

"Манк"

"Мінарі"

"Земля кочівників"

"Перспективна дівчина"

"Звук металу"

"Суд над чиказькою сімкою"

Найкращий актор

Різ Ахмед ("Звук металу")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Ентоні Гопкінс ("Батько")

Гері Олдмен ("Манк")

Стівен Юн ("Мінарі")

Найкраща актриса

Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Кері Маллінган ("Перспективна дівчина")

Андра Дей ("США проти Біллі Голідей")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Найкраща жіноча роль другого плану

Марія Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сільська елегія")

Олівія Колман ("Батько")

Аманда Сайфред ("Манк")

Юн Ю Джун ("Мінарі")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою")

Деніел Калуя ("Юда і Чорний месія")

Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Маямі")

Пол Рачі ("Звуки металу")

Лейкіт Стенфілд ("Юда і Чорний месія")

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг ("Ще по одній")

Девід Фінчер ("Манк")

Лі Ісаак Чун ("Мінарі")

Хлої Чжао ("Земля кочівників")

Еміральд Феннел ("Перспективна дівчина")

Як повідомили згодом, Оскар-2021 25 квітня 2021 року не проводитимуть через відеотрансляцію чи в інший спосіб, а все буде традиційно, проте з меншою кількістю людей. Подія відбудеться у Лос-Анджелесі, але право на персональне відвідування шоу отримають лише претенденти на премію, їхні гості та ведучі. Цього року розіграш квитків серед глядачів премії не відбудеться, а також організатори відмовились від будь-яких додаткових заходів, типу вечірок, показів фільмів та інших прийомів. Хто переможе у премії – дізнаємось вже зовсім скоро!

Проблеми у сім'ї Бабкіних

Щаслива та безтурботна сім'я Сергія та Сніжани Бабкіних свого часу теж мала проблеми у стосунках. Вони одружились у 2009 році і відтоді разом пережили чимало складних речей у стосунках. Зокрема, зради Сергія всього за кілька років від початку шлюбу. Все почалось із того, що кошти з гонорарів Бабкіна почали зникати, хоча жінка знала, яку суму він повинен був привозити додому. Зрозуміти все допоміг їй сон, де Сергій стояв оголений на полиці, а поряд з ним – величезна кількість ляльок Барбі, які не давали йому проходу.

Коли ж вона поставила питання йому, то Сергій зізнався спочатку лише про одну жінку, з якою зрадив, але на прохання не брехати, він додав, що за 3 роки в нього було понад 100 жінок. Це шокувало Сніжану і вона вже збирала речі, аби переїжджати від чоловіка, проте той благав на колінах, аби вона залишилась. З часом жінка все пробачила і до сьогодні вони живуть у спільному шлюбі. В мережі вони зізнались, що ця ситуація кардинально змінила їхні життя, а Сніжана зовсім скоро випустить про це пісню. Зараз пара виховує чотирьох дітей: Веселину, синів Артура та Єлисея, а також Іллю від першого шлюбу Бабкіна.

Початок Великого посту

В усіх християн східного обряду 15 березня почався Великий піст. Цьогоріч він "затягнувся" через доволі пізнє свято Великодня у 2021 році – 2 травня. Відповідно, за 40 днів до свята віруючі християни будуть дотримуватись строгого посту і обмежувати себе в їжі, а також "зцілюватимуть" душу. Зокрема про досвід постування розповів і співак Олександр Пономарьов.

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