Грандіозна подія Греммі-2021 відбулась ввечері 14 березня у США та прикувала до телеекранів мільйонів глядачів. Через пандемію коронавірусу дійство було дещо іншим, втім, не менш очікуваним. Хто виступав на 63-й церемонії нагородження та де проходили вручення статуеток – читайте далі.

Музичні нагороди Греммі зірки вручали одне одному у чотирьох ключових місцях: The Troubadour і The Hotel Café в Лос-Анджелесі, Театрі Apollo в Нью-Йорку і The Station Inn в Нешвіллі. Аби убезпечити зірок від поширення COVID-19, організатори намагалось зібрати в одному місці якнайменше людей.

Музичні виступи на Греммі-2021

Як і обіцяли раніше представники премії, поміж врученням статуеток на сцені повинні були виступити Дуа Ліпа, Гаррі Стайлс, Cardi-B, Тейлор Свіфт, BTS та багато інших. Усі вони підготували вражаючі та ефектні шоу у різних локаціях – найбільше справив враження виступ корейського гурту BTS, які виступила на даху багатоповерхового будинку. Зірки виконали свої найвідоміші хіти, багато з яких були номіновані на Греммі та навіть отримали перемогу.

Найяскраваші перформанси зірок на Греммі-2021 пропонуємо переглянути вже зараз:

Дуа Ліпа на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Біллі Айліш на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Гаррі Стайлс на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Cardi B на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Тейлор Свіфт на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Doja Cat's на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Post Malone на Греммі-2021: дивитись відео онлайн

Megan Thee Stallion на Греммі-2021: дивитись відео онлайн