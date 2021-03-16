Олександр Пономарьов зізнався, скільки років вже постить
Український виконавець Олександр Пономарьов розповів, що дотримується Великого посту більше 20 років поспіль. Окрім утримання у їжі, він вважає головним – постити серцем та "не їсти одне одного".
Джерело:"Сегодня"
Виконавець переконаний, що головне в пості – очищення духовне. Він також не згідний з поширеною думкою, що піст – це всього лиш дієта, яка необхідна організму.
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Піст – це точно не дієта, хоча пост корисний і для душі, і для тіла. Це точно, бо святі старці говорили, що якщо ти щось забираєш у тіла, то додаєш своїй душі,
– поділився Олександр Пономарьов.
Співак додав, що коли він поститься, то йому на душі стає краще, а, на його думку, – це перше і найголовніше.
"Тому постіться, якщо є така можливість і бажання, любіть один одного і не їжте один одного", – порадив артист.
Нагадаємо, що пісня Пономарьова "Чому", де заспівали він, Артем Пивоваром, Нікіта Алєкєєв та Дзідзьо, побила рекорд ютубу – всього за тиждень кліп набрав понад 2 мільйони переглядів і потрапив у гугл-тренди.
Що відомо про Великий піст 2021?
- Піст перед найбільшим святом у році – Великоднем – розпочався 15 березня і триватиме до 1 травня.
- Він налічує 48 днів й розпочинається за сім тижнів до Воскресіння Христового. Свій початок Великий піст бере з Чотиридесятниці (перші сорок днів), а закінчує його Страсна седмиця – останній тиждень перед Великоднем.
- Великий піст є одним із найсуворіших і найважливішим постом року.
- Великдень, або Пасху Господню, у 2021 році християни східного обряду святкуватимуть 2 травня.
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