Підсумки тижня: розлучення Хливнюка, весілля Періс Гілтон та Іванни Онуфрійчук

Традиційно, минулий тиждень був сповненим сумними та радісними подіями. У лідера "Бумбокс" триває шлюборозлучний процес з дружиною, а от телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно одружилась з мільйонером. У провідному ЗМІ також обрали найкрасивішого чоловіка планети, а Меган Маркл здивувала сексуальною сукнею на червоній доріжці.

Розлучення в Андрія Хливнюка

Відомий український виконавець Андрій Хливнюк 11 років прожив у шлюбі з дружиною Анною. У них за це час народилось двоє дітей: син Іван та донька Олександра. Весілля пари відбулось у 2010 році, і воно було таємним – досі немає жодного фото з церемонії. А все тому, що Хливнюк завжди приховував особисте життя якомога далі від публіки. І навіть про розлучення розповів не він, а журналісти знайшли справу у Шевченківському суді Києва.

До слова Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк офіційно розлучається з дружиною

5 листопада повинне було відбутись слухання, але на нього не приїхав ні чоловік, ні жінка, передавши всі документи своїм адвокатам. Судячи з повідомлень у ЗМІ, ініціаторкою розриву була саме Ганна – донька колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". Проте чому так сталось – невідомо. А от чутки про їхнє розлучення "гуляли" в мережі ще з лютого 2021 року.



Андрій Хливнюк з донькою / Фото з інстаграму музиканта

Іванна Онуфрійчук одружилась з мільйонером

Як це часто буває, хороші моменти йдуть поруч з поганими, і після сумної звістки про розлучення український шоу-бізнес цього тижня відзначився по-особливому. Телеведуча проєкту "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук через 8 місяців після весілля на Мальдівах нарешті офіційно одружилась з мільйонером Алмазом.

Після розкішного весілля на Мальдівах закохані мріяли зіграти другу церемонію в Стамбулі, на яку б запросили всю рідню Іванни Онуфрійчук. Однак їхні плани перекреслила пандемія, тому у червні пара скасувала друге весілля й сумнівалась, що знову організовуватиме все з нуля. Але, схоже, вони наважились таки на грандіозну подію, попри складну епідеміологічну ситуацію в країні, та провели весілля у Києві 11 листопада.

Однак довгоочікуваний розпис в Україні теж не був скромним. На казкову церемонію наречені запросили всю свою рідню, а її ведучим став Тимур Мірошниченко. Тамерлан і Альона, Дан Балан та Вєрка Сердючка стали запрошеними зірками на весіллі, а сама наречена змінила аж три весільні сукні від українських брендів.

Цікаво Іванна Онуфрійчук одягнула на весілля 3 сукні від українських брендів: казкові кадри

People обрав першого красунчика світу

Імените видання People у США з 1985 року кожного листопада обирає найкрасивіших чоловіків світу. Ними можуть стати актори, виконавці, телеведучі, спортсмени та будь-хто інший. У 2021 році таке звання завоював американський актор Пол Радд, якого фанати знають як "Людина-мураха" у Всесвіті Marvel.

Зверніть увагу Харизма і врода за версією People: що відомо про найсексуальніших чоловіків у світі

52-річний актор зіграв за свою кар'єру у сотні фільмів, та найбільше прославився у супергеройських фільмах. Щодо особистого життя, то він вже 26 років живе у щасливому шлюбі з коханою Джулією Ягер. Прикладом для ідеальних стосунків у нього завжди слугували його батьки. Він виховує сина Джека і доньку Дарбі.



Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком планети / Фото People

Зазначимо, що перед оголошенням найсексуальнішого чоловіка світу у 2021 року у ЗМІ підозрювали, що титул отримає інша зірка Marvel – "Капітан Америка" Кріс Еванс. Але цього не сталось.

Трагедія на концерті Тревіса Скотта

На жаль, концерти улюблених зірок можуть перетворитись в останню подію у житті меломанів. Ввечері 5 листопада у Х'юстоні, США, під час фестивалю Astroworld Fest сталась тиснява. У некерованому натовпі неподалік сцени загинули 8 осіб, ще близько 20 з травмами доставили до лікарні. Ще три сотні отримували допомогу на місці. Організатором фестивалю став репер і продюсер Тревіс Скотт – коханий мільйонерки Кайлі Дженнер. Планувалось, що фестиваль триватиме два дні, проте суботню частину через трагедію уже скасували.

Загалом тиснява тривала всього кілька хвилин. Також кілька людей травмувались ще на початку фестивалю біля парадного входу. Попри те, що на репера подали до суду родичі загиблих, Тревіс пообіцяв оплатити похорон загиблих та повернути гроші за квитки 50 тисячам відвідувачам фестивалю. Зараз чимало учасників Astroworld Festival засуджують Тревіса Скотта, який нібито провокував натовп і продовжував виступати, коли він вийшов з-під контролю.

Читайте також Трагедії на концертах: найвідоміші нещасні випадки, які забрали життя людей 18+

Довгоочікувана поява Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл після переїзду у США рідко виходить у світ. Але минулого тижня фанати аж двічі змогли її побачити – на саміті газети The New York Times та на гала-концерті салюту свободі (Salute To Freedom Gala). Якщо на першій події Меган Маркл з'явилась у скромній чорній сукні, то на червону доріжку світської події вона прибула у розкішній червоній сукні з глибоким декольте.

Плаття належало бренду Carolina Herrera, а для завершення образу вона обрала прикраси, серед яких був браслет принцеси Діани. Разом з Меган на подію приїхав принц Гаррі у чорному смокінгу.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Весілля Періс Гілтон

Американська світська левиця наважилась вперше за всі свої романи одружитись з коханим – Картером Реумом. Весілля відбулось 11 листопада в розкішному районі Бель Ейр, який належав покійному дідусю Періс. Святкування триватиме щонайменше 3 дні.

До останнього мільйонерка-Гілтон не могла обрати для себе весільну сукню, адже у неї їх було аж 10! Але ввечері перед подією вона зупинилась на сукні з ніжним мереживом та аплікаціями з квітів. Наразі можна побачити лише одне фото з образу нареченої.



Періс Гілтон у весільній сукні / Фото з інстаграму світської левиці

Відомо, що з Картером Реумом 40-річна жінка зустрічалась півтори року. До цього у неї були десятки бурхливих романів та пропозицій одруження.

До слова За крок до вівтаря: 3 найгучніших романи Періс Гілтон, які не увінчались успіхом