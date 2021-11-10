Меган Маркл говорила про своє звернення до членів Конгресу США, в якому підтримала комплексну програму оплачуваної відпустки для новоспечених батьків. Дружина принца схвильована тим, що батьки в Америці не мають права на оплачуваний декрет.

Зверніть увагу Меган Маркл і принц Гаррі підтримали вакцинацію проти коронавірусу

Меган наголосила, що вона завжди відстоювала те, що є правильним, і продовжуватиме робити це. А оплачувану відпустку для новоспечених батьків вважає гуманітарною потребою.

Елегантний образ Меган Маркл

Зірка не лише порушила важливу тему, а й продемонструвала стильний образ. Меган постала перед камерами в чорному одязі. Вона обрала кофту з короткими рукавами та штани. Поєднала аутфіт з туфлями-човниками на високих підборах.

Довге розкішне волосся Маркл вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Родзинки образові додала брошка у вигляді червоного маку. Такий символ члени королівської родини Великої Британії одягають, щоб вшанувати пам'ять військових британців, які загинули в конфліктах.



Меган Маркл на саміті DealBook Online / Скриншот з відео



Меган Маркл на саміті DealBook Online / Скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл прочитала на камеру свою дебютну дитячу книжку, яку присвятила чоловікові та сину. На відео вона зображена у повсякденному одязі, а увагу публіки привернув незвичний аксесуар. Меган одягала золотий годинник матері свого коханого – принцеси Діани.